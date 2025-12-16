ВОЗ дала рекомендации по вакцинации от гриппа

"Лучший способ защититься от гриппа — сделать прививку, особенно если вы относитесь к уязвимым группам. Предварительные данные из некоторых стран свидетельствуют о том, что рекомендованные в настоящее время вакцины против гриппа обеспечивают защиту от инфекции, вызванной H3N2, несмотря на то что вирус эволюционировал с тех пор, как были выбраны штаммы для вакцины против гриппа в северном полушарии в сезоне 2025/26", - отметили в беседе с агентством.