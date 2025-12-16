https://ria.ru/20251216/voz-2062299678.html
ВОЗ дала рекомендации по вакцинации от гриппа
ВОЗ советует вакцинироваться от всех штаммов сезонного гриппа, в том числе гонконгского, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВОЗ советует вакцинироваться от всех штаммов сезонного гриппа, в том числе гонконгского, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.
"Лучший способ защититься от гриппа — сделать прививку, особенно если вы относитесь к уязвимым группам. Предварительные данные из некоторых стран свидетельствуют о том, что рекомендованные в настоящее время вакцины против гриппа обеспечивают защиту от инфекции, вызванной H3N2, несмотря на то что вирус эволюционировал с тех пор, как были выбраны штаммы для вакцины против гриппа в северном полушарии в сезоне 2025/26", - отметили в беседе с агентством.
В состав российских вакцин для иммунизации в текущем эпидсезоне включены актуальные штаммы, рекомендованные ВОЗ
, подчеркнули в офисе организации.
"ВОЗ призывает всех, особенно тех, кто находится в группах повышенного риска, в первую очередь пройти вакцинацию и внедрить в повседневную жизнь простые меры защиты, такие, как регулярное мытье рук, регулярное проветривание помещений, нахождение в дома в случае возникновения симптомов", - добавили в организации.
Первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге
в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.