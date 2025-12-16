Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал рассматривать демографию с точки зрения жилищной политики - РИА Новости, 16.12.2025
12:28 16.12.2025
Володин призвал рассматривать демографию с точки зрения жилищной политики
Володин призвал рассматривать демографию с точки зрения жилищной политики - РИА Новости, 16.12.2025
Володин призвал рассматривать демографию с точки зрения жилищной политики
Необходимо посмотреть на демографический вопрос с точки зрения жилищной политики и ее реализации в селах и малых городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 16.12.2025
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал рассматривать демографию с точки зрения жилищной политики

Володин призвал остановить отток из села для решения проблемы демографии

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо посмотреть на демографический вопрос с точки зрения жилищной политики и ее реализации в селах и малых городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Поэтому надо посмотреть на эти вопросы с точки зрения жилищной политики, как её можно реализовать на селе и малых городах. И для этого, в том числе, надо пересмотреть вопрос, связанный с пространственным развитием, потому что концепция пространственного развития, которая правительством утверждена, предполагает развитие мегаполисов, крупных городов, да, в части экономики это обоснованно", - сказал Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии
10 декабря, 15:11
По его словам, для решения демографического вопроса в России необходимо остановить отток населения из села, и создать необходимые условия в малых городах. "А не решать потом проблему, которая отчасти рукотворно создаётся", - подчеркнул председатель Госдумы.
Он отметил, что в России - население недостаточное, территория огромная, а вопросы пространственного развития требуют корректировки с учетом развития страны, обеспечения ее безопасности и закрепления людей на местах.
"Поэтому нам надо к этому подходить осознанно, понимая, что, да, сложно брать и корректировать, вводя дифференцированный уровень ипотечного кредитования в зависимости от дохода для жителей разных регионов. Но взять и ввести программно-целевой подход с точки зрения обеспеченности жильем молодых специалистов – можно. Но зачастую почему об этом не говорим? А потому что нет стройиндустрии. И вот об этом надо вести разговор", - добавил Володин.
А когда, как уточнил председатель ГД, устанавливается стоимость квадратного метра жилья в регионах, но отсутствует стройиндустрия, надо обязательно региональный аспект учитывать.
"Потому что, когда министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства определяет примерную стоимость, то она сразу становится минимальной для регионов. И вот здесь надо 10 раз взвесить, особенно когда рынок, если так можно сказать, не особо сегодня подвижен, и продажи идут не так активно, как раньше, но цены растут. Это не находят понимания и поддержки, потому что только усугубляют проблемы, либо на какие-то мысли наводит, что решаются другие задачи", - подытожил он.
Низкая самооценка отца плохо сказывается на беременности его жены - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
“С мужчинами что-то не так”. Найдена причина ухудшения демографии
13 ноября, 08:00
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
