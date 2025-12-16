Володин призвал рассматривать демографию с точки зрения жилищной политики

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо посмотреть на демографический вопрос с точки зрения жилищной политики и ее реализации в селах и малых городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Поэтому надо посмотреть на эти вопросы с точки зрения жилищной политики, как её можно реализовать на селе и малых городах. И для этого, в том числе, надо пересмотреть вопрос, связанный с пространственным развитием, потому что концепция пространственного развития, которая правительством утверждена, предполагает развитие мегаполисов, крупных городов, да, в части экономики это обоснованно", - сказал Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ.
По его словам, для решения демографического вопроса в России необходимо остановить отток населения из села, и создать необходимые условия в малых городах. "А не решать потом проблему, которая отчасти рукотворно создаётся", - подчеркнул председатель Госдумы.
Он отметил, что в России - население недостаточное, территория огромная, а вопросы пространственного развития требуют корректировки с учетом развития страны, обеспечения ее безопасности и закрепления людей на местах.
"Поэтому нам надо к этому подходить осознанно, понимая, что, да, сложно брать и корректировать, вводя дифференцированный уровень ипотечного кредитования в зависимости от дохода для жителей разных регионов. Но взять и ввести программно-целевой подход с точки зрения обеспеченности жильем молодых специалистов – можно. Но зачастую почему об этом не говорим? А потому что нет стройиндустрии. И вот об этом надо вести разговор", - добавил Володин.
А когда, как уточнил председатель ГД, устанавливается стоимость квадратного метра жилья в регионах, но отсутствует стройиндустрия, надо обязательно региональный аспект учитывать.
"Потому что, когда министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства определяет примерную стоимость, то она сразу становится минимальной для регионов. И вот здесь надо 10 раз взвесить, особенно когда рынок, если так можно сказать, не особо сегодня подвижен, и продажи идут не так активно, как раньше, но цены растут. Это не находят понимания и поддержки, потому что только усугубляют проблемы, либо на какие-то мысли наводит, что решаются другие задачи", - подытожил он.