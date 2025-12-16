Володин призвал обеспечить доступность жилья для всех россиян

"Кроме этого, конечно, надо подчеркнуть, что, решая вопросы обеспечения жильем, нам не надо забывать такие задачи, как обеспечение жильем детей-сирот, врачей, учителей, многодетных, тех, кто в этом нуждается в первую очередь. И более того, когда речь идёт об обеспечении, в том числе, наших обязанностей, когда мы говорим, что каждый гражданин, независимо от того, где он проживает, должен иметь право на медицинскую помощь, причем качественную медицинскую помощь", - добавил он.