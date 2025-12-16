Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция предпредила власти о возможном кризисе - РИА Новости, 16.12.2025
14:28 16.12.2025
Молдавская оппозиция предпредила власти о возможном кризисе
Молдавская оппозиция предпредила власти о возможном кризисе - РИА Новости, 16.12.2025
Молдавская оппозиция предпредила власти о возможном кризисе
Власти Молдавии лишили 180 тысяч семей компенсации за высокий тариф на электроэнергию, что вызовет кризис неплатежей, заявил депутат парламента от оппозиционной РИА Новости, 16.12.2025
2025
Новости
Молдавская оппозиция предпредила власти о возможном кризисе

Односталко: лишение компенсаций за электричество спровоцирует в Молдавии кризис

© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Власти Молдавии лишили 180 тысяч семей компенсации за высокий тариф на электроэнергию, что вызовет кризис неплатежей, заявил депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Владимир Односталко.
Жители Молдавии с ноября 2022 года получают компенсации из-за того, что на фоне кризиса значительно выросли тарифы на энергоресурсы. Получатели компенсаций делятся на категории в зависимости от степени уязвимости.
"Несколько недель назад мы предупреждали о том, что подобная ситуация может создаться. Правительство вышло с информацией, что они отказали 180 тысяч семей получать эту компенсацию. Это большая проблема. Это вызовет кризис неплатежей… Власть бросила этих людей. Отказала в помощи", - сказал Односталко в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам депутата, социалисты предлагали решение в виде комплекса социальных мер, но все инициативы правящая партия заблокировала.
"Мы предложили несколько вариантов. Первое - это вернуться к новым механизмам начисления и распределения этой помощи гражданам. Второе: чтобы люди не оказались в ситуации, когда они останутся без тепла, света, газа, ввести мораторий на зимний период по отключению возможных должников. Естественно, с оговорками, потому что мы понимаем, что такое национальная энергетическая безопасность и что компании должны закупать эти ресурсы за границей. И третий элемент, который мы считаем должен быть обязательно внедрен, - это рассмотрение в парламенте новой системы получения компенсации, тогда когда будет более справедливый подход", - отметил депутат.
Ранее глава министерства труда и соцзащиты Молдавии Наталья Плугарь сообщила, что последние выплаты компенсаций будут в ноябре и декабре. На фоне этого 4 декабря оппозиционная партия социалистов провела акцию протеста перед зданием минсоцтруда. Участники манифестации потребовали отставки министра. Позже премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что власти Молдавии решили прекратить выплачивать гражданам компенсации за высокий тариф на электроэнергию, поскольку перестали получать финансирование от ЕС на эти цели.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
