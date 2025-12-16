https://ria.ru/20251216/vladivostok-2062303965.html
Во Владивостоке реанимировали пациента после остановки сердца
Во Владивостоке реанимировали пациента после остановки сердца
Во Владивостоке врачи сумели реанимировать 79-летнего пациента после остановки сердца, рассказали РИА Новости в Минздраве Приморского края. РИА Новости, 16.12.2025
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — РИА Новости. Во Владивостоке врачи сумели реанимировать 79-летнего пациента после остановки сердца, рассказали РИА Новости в Минздраве Приморского края.
"Благодаря слаженным действиям реанимационных бригад Приморского онкологического диспансера и скорой медицинской помощи удалось успешно реанимировать пациента после 20-минутной остановки сердца", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пациент пришел в онкодиспансер на плановую госпитализацию в отделение химиотерапии, но потерял сознание, у него остановилось сердце. Врач-эндоскопист Александр Тарасенко, который оказался рядом, приступил к сердечно-легочной реанимации. Реанимационная бригада диспансера прибыла на место через две минуты после вызова.
На 20-й минуте их усилия увенчались успехом: у пациента восстановился сердечный ритм и вернулось дыхание. Дальнейшую помощь ему оказывала бригада скорой.
В Минздраве пояснили, что счет шел на доли секунды, потому что обычно через 20 минут после остановки сердца умирает мозг.
"Спасали все, кто был рядом, — сотрудники приемного отделения на улице помогали и встречали скорую, непрямой массаж сердца делали до приезда реанимации рядовые сотрудники", — добавили в ведомстве.
Сейчас пациент находится в реанимации Владивостокской клинической больницы № 2, врачи продолжают бороться за его жизнь.