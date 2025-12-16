https://ria.ru/20251216/vklady-2062256400.html
Эксперт объяснила, чем обернется аномальный рост ставок по вкладам
Эксперт объяснила, чем обернется аномальный рост ставок по вкладам
Эксперт объяснила, чем обернется аномальный рост ставок по вкладам
Нынешние высокие ставки по банковским вкладам — редкое явление, которое может прекратиться уже к концу года. Как воспользоваться этим “окном”, рассказала... РИА Новости, 16.12.2025
Эксперт объяснила, чем обернется аномальный рост ставок по вкладам
Банкир Бродовская назвала высокие ставки по вкладам кратковременным явлением
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Нынешние высокие ставки по банковским вкладам — редкое явление, которое может прекратиться уже к концу года. Как воспользоваться этим “окном”, рассказала агентству “Прайм”
первый заместитель председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Мария Бродовская.
По ее словам, это связано с повышенным спросом на ликвидность в конце года, а также с ожиданием решений регулятора по ключевой ставке. На этом фоне ставки по долгосрочным продуктам приближаются к краткосрочным, что весьма необычно. Однако ситуация может измениться буквально через пару недель.
«
“Главное — не воспринимать происходящее как долгосрочный тренд. Повышение ставок сейчас похоже скорее на краткосрочный всплеск, чем на новое правило игры”, — советует Бродовская.
По ее словам, выгодные долгосрочные вклады можно сочетать с другими инструментами, предполагающими свободный доступ к деньгам. Это поможет сохранить часть средств под хороший процент и сохранить мобильность.