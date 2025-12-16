Рейтинг@Mail.ru
03:18 16.12.2025 (обновлено: 06:19 16.12.2025)
Эксперт объяснила, чем обернется аномальный рост ставок по вкладам
Нынешние высокие ставки по банковским вкладам — редкое явление, которое может прекратиться уже к концу года. Как воспользоваться этим “окном”, рассказала... РИА Новости, 16.12.2025
Эксперт объяснила, чем обернется аномальный рост ставок по вкладам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Нынешние высокие ставки по банковским вкладам — редкое явление, которое может прекратиться уже к концу года. Как воспользоваться этим “окном”, рассказала агентству “Прайм” первый заместитель председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Мария Бродовская.
По ее словам, это связано с повышенным спросом на ликвидность в конце года, а также с ожиданием решений регулятора по ключевой ставке. На этом фоне ставки по долгосрочным продуктам приближаются к краткосрочным, что весьма необычно. Однако ситуация может измениться буквально через пару недель.
“Главное — не воспринимать происходящее как долгосрочный тренд. Повышение ставок сейчас похоже скорее на краткосрочный всплеск, чем на новое правило игры”, — советует Бродовская.
По ее словам, выгодные долгосрочные вклады можно сочетать с другими инструментами, предполагающими свободный доступ к деньгам. Это поможет сохранить часть средств под хороший процент и сохранить мобильность.
