Эксперт объяснила, чем обернется аномальный рост ставок по вкладам

По ее словам, это связано с повышенным спросом на ликвидность в конце года, а также с ожиданием решений регулятора по ключевой ставке. На этом фоне ставки по долгосрочным продуктам приближаются к краткосрочным, что весьма необычно. Однако ситуация может измениться буквально через пару недель.