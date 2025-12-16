Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не потратит ни цента на финансирование Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/vengrija-2062409821.html
Венгрия не потратит ни цента на финансирование Украины, заявил Сийярто
Венгрия не потратит ни цента на финансирование Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.12.2025
Венгрия не потратит ни цента на финансирование Украины, заявил Сийярто
Венгрия не готова потратить ни центра из своих денег на финансирование Украины и против конфискации российских замороженных активов, заявил венгерский министр... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:51:00+03:00
2025-12-16T15:51:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
https://ria.ru/20251215/es-2062223446.html
https://ria.ru/20251120/orban-2056233961.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Венгрия не потратит ни цента на финансирование Украины, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не потратит ни цента на финансирование Украины и ее армии

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТА, 16 дек - РИА Новости. Венгрия не готова потратить ни центра из своих денег на финансирование Украины и против конфискации российских замороженных активов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По его словам, ЕС хочет отправить на Украину более 200 миллиардов евро российских замороженных активов, из них более половины должно пойти на финансирование украинской армии.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине
Вчера, 19:38
«
"Отправить в страну, где царит невероятный уровень государственной коррупции, где правит военная мафия, где царит неопределённость и которая не является членом НАТО. Это полностью противоречит интересам Венгрии, полностью противоречит интересам национальной безопасности. Я вчера ясно дал понять, что мы, венгры, не готовы потратить ни копейки денег венгров на Украину. Ни на функционирование украинского государства, ни на вооружение армии, ни на войну", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
20 ноября, 10:57
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала