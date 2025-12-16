Рейтинг@Mail.ru
Американский разведывательный самолет пролетел рядом с Венесуэлой - РИА Новости, 16.12.2025
23:53 16.12.2025
Американский разведывательный самолет пролетел рядом с Венесуэлой
Американский разведывательный самолет пролетел рядом с Венесуэлой
Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon пролетел недалеко от побережья Венесуэлы, свидетельствуют данные портала Flightradar24. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
венесуэла
сша
флорида
дональд трамп
николас мадуро
flightradar24
boeing p-8a poseidon
венесуэла
сша
флорида
в мире, венесуэла, сша, флорида, дональд трамп, николас мадуро, flightradar24, boeing p-8a poseidon
В мире, Венесуэла, США, Флорида, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Flightradar24, Boeing P-8A Poseidon
Американский разведывательный самолет пролетел рядом с Венесуэлой

Flightradar24: американский разведывательный самолет пролетел рядом с Венесуэлой

Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon пролетел недалеко от побережья Венесуэлы, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
По данным портала, самолет вылетел из штата Флорида в район Карибского моря, находящийся рядом латиноамериканской страной, где покружил некоторое время перед тем, как начать путь обратно.
Также в воздушном пространстве рядом с Венесуэлой был замечен самолет-заправщик KC-46A Pegasus, принадлежащий ВВС США.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Самолеты США патрулируют воздушное пространство вблизи Венесуэлы, пишет WP
29 ноября, 18:53
 
В миреВенесуэлаСШАФлоридаДональд ТрампНиколас МадуроFlightradar24Boeing P-8A Poseidon
 
 
Версия 2023.1 Beta
