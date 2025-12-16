Американский разведывательный самолет пролетел рядом с Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon пролетел недалеко от побережья Венесуэлы, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
По данным портала, самолет вылетел из штата Флорида в район Карибского моря, находящийся рядом латиноамериканской страной, где покружил некоторое время перед тем, как начать путь обратно.
Также в воздушном пространстве рядом с Венесуэлой был замечен самолет-заправщик KC-46A Pegasus, принадлежащий ВВС США.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.