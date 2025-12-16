Рейтинг@Mail.ru
Британия направила на ПВО Украины 800 миллионов долларов за год - РИА Новости, 16.12.2025
17:36 16.12.2025
Британия направила на ПВО Украины 800 миллионов долларов за год
Великобритания за год направила 800 миллионов долларов на обеспечение противовоздушной обороны Украины, заявил британский министр обороны Джон Хили. РИА Новости, 16.12.2025
в мире, украина, великобритания, россия, джон хили, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Джон Хили, Сергей Лавров, НАТО
Британия направила на ПВО Украины 800 миллионов долларов за год

Хили: Британия за год инвестировала 800 млн долларов в обеспечение ПВО Украины

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости. Великобритания за год направила 800 миллионов долларов на обеспечение противовоздушной обороны Украины, заявил британский министр обороны Джон Хили.
"Инвестиция Великобритании в противовоздушную оборону в размере 600 миллионов фунтов стерлингов (800 миллионов долларов - ред.) в этом году является критичной для Украины", - заявил Хили во время заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине (формат "Рамштайн").
Министр подчеркнул, что с июня Лондон поставил Киеву более 1 тысячи ракет для систем ПВО, в том числе 650 ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), которые были доставлены вперед графика в течение осени.
Начиная с 2026 года Великобритания поставит Киеву более 20 дистанционно управляемых турелей (установок, предназначенных для защиты от беспилотников), купленных у Эстонии. Украина также получит пять систем противовоздушной обороны RAVEN, добавил министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
