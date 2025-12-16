Британия направила на ПВО Украины 800 миллионов долларов за год

ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости. Великобритания за год направила 800 миллионов долларов на обеспечение противовоздушной обороны Украины, заявил британский министр обороны Джон Хили.
"Инвестиция Великобритании в противовоздушную оборону в размере 600 миллионов фунтов стерлингов (800 миллионов долларов - ред.) в этом году является критичной для Украины", - заявил Хили во время заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине (формат "Рамштайн").
Начиная с 2026 года Великобритания поставит Киеву более 20 дистанционно управляемых турелей (установок, предназначенных для защиты от беспилотников), купленных у Эстонии. Украина также получит пять систем противовоздушной обороны RAVEN, добавил министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.