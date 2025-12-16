Ульянов прокомментировал заявления о планах России напасть на Европу

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Все спекуляции о якобы планах России напасть на страны Запада звучат как детские разговоры в детском саду, заявления западных чиновников об этом вызывают большое недоумение, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.