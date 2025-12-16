Рейтинг@Mail.ru
Ульянов прокомментировал заявления о планах России напасть на Европу - РИА Новости, 16.12.2025
02:08 16.12.2025
Ульянов прокомментировал заявления о планах России напасть на Европу
Ульянов прокомментировал заявления о планах России напасть на Европу - РИА Новости, 16.12.2025
Ульянов прокомментировал заявления о планах России напасть на Европу
Все спекуляции о якобы планах России напасть на страны Запада звучат как детские разговоры в детском саду, заявления западных чиновников об этом вызывают... РИА Новости, 16.12.2025
Ульянов прокомментировал заявления о планах России напасть на Европу

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Все спекуляции о якобы планах России напасть на страны Запада звучат как детские разговоры в детском саду, заявления западных чиновников об этом вызывают большое недоумение, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее портал Nu.nl со ссылкой на госсекретаря при министерстве инфраструктуры и водного хозяйства Тьерри Артсена сообщил, что перевозки военных грузов по железной дороге в Нидерландах с 2026 года в некоторых случаях получат преимущество из-за возможного военного конфликта в Европе. Позднее в посольстве России в Гааге заявили, что такие планы Нидерландов направлены на оптимизацию логистики НАТО в сторону российских границ. Диппредставительство также отметило, что в последние недели представители высших эшелонов власти Нидерландов "строчат заявления с угрозами в адрес России, переходя при этом все разумные границы". В этой связи посольство РФ призвало власти Нидерландов прекратить антироссийскую истерию и "серьезно задуматься о том, куда они ведут свою страну".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол США при НАТО заявил, что не верит в желание России напасть на альянс
6 декабря, 13:21
6 декабря, 13:21
"Подобные заявления западных чиновников вызывают большое недоумение. Если они серьезно считают, что Россия нацелена на наступление на Европу, почему они ожидают, что Москва отложит вторжение до 2030 года, вместо того чтобы начать его сейчас? Все эти спекуляции о "неизбежной атаке со стороны России" звучат как детские разговоры в детском саду", - написал Ульянов в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Объявление войны". Орбан набросился на ЕС из-за плана против России
13 декабря, 21:02
13 декабря, 21:02
 
