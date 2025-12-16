Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
14:00 16.12.2025
Общественный совет предложил, как сократить продажу фальшивых украшений
Общественный совет предложил, как сократить продажу фальшивых украшений
федеральная пробирная палата
федеральная пробирная палата
Общественный совет предложил, как сократить продажу фальшивых украшений

Ювелирные цепочки из золота
Ювелирные цепочки из золота. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет по общественному контролю за деятельностью электронных платформ (СОКЭП) предлагает повысить ответственность таких платформ за продажу поддельных ювелирных изделий путем введения оборотных штрафов и механизма досудебной блокировки соответствующих объявлений.
Эти инициативы изложены в письме СОКЭП на имя руководителя Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.
"Сложившуюся ситуацию, по нашему убеждению, можно исправить комплексом мер: ...повышением ответственности цифровых платформ за счет введения оборотных штрафов и введения механизма досудебной блокировки объявлений о продаже ювелирных изделий с нарушением законодательства, наделив соответствующими полномочиями Федеральную пробирную палату", - говорится в письме.
Также предлагается внедрить в цифровые площадки государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) на этапе размещения объявлений в категории "Ювелирные изделия" с целью обеспечения полной прозрачности оборота.
Кроме того, совет предложил ввести усиленную идентификацию продавцов и систематический автоматизированный мониторинг объявлений для выявления признаков незаконного предпринимательства, неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) и уклонения от уплаты налогов.
Федеральная пробирная палата
 
 
