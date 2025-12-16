Рейтинг@Mail.ru
Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 16.12.2025 (обновлено: 00:46 17.12.2025)
Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
Мэр Киева сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 17.12.2025
Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. РИА Новости, 17.12.2025
Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.
"Взрывы в столице", — написал он в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
