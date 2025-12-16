Отказ Украины вступать в НАТО не имеет значения, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Отказ Украины от вступления в НАТО не имеет значения, потому что это никогда не зависело от Киева, а внутри альянса нет консенсуса по этому вопросу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран.
"Не надо обращать на это внимания. Это никогда от него не зависело и не было реальным, потому что решение принимают члены альянса. И ясно, что мы очень, очень далеки от достижения какого-либо консенсуса по этому вопросу в НАТО, поэтому фактически только Украина оставляла вопрос о членстве Украины в НАТО на повестке дня, но это не имеет значения, потому что не они принимают это решение", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.