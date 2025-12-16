Отказ Украины вступать в НАТО не имеет значения, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Отказ Украины от вступления в НАТО не имеет значения, потому что это никогда не зависело от Киева, а внутри альянса нет консенсуса по этому вопросу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.