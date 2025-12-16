Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
21:18 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062490966.html
Нидерланды не будут препятствовать вступлению Украины в ЕС, заявил премьер
Нидерланды не будут препятствовать вступлению Украины в ЕС, заявил премьер
2025-12-16T21:18:00+03:00
2025-12-16T21:18:00+03:00
в мире, украина, нидерланды, киев, герт вилдерс, дмитрий песков, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Киев, Герт Вилдерс, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Нидерланды не будут препятствовать вступлению Украины в ЕС, заявил премьер

Дик Схоф: Нидерланды полностью поддерживают вступление Украины в ЕС

© AP Photo / Ted ShaffreyДик Схоф
Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Дик Схоф. Архивное фото
ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Нидерланды не будут блокировать вступление Украины в ЕС, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Дик Схоф.
"Нидерланды полностью поддерживают вступление Украины в ЕС. Мы не будем ничего блокировать в этом плане. Другие страны блокируют этот процесс, но со стороны Нидерландов никакой политической блокировки не будет", - заявил Схоф по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Гааге.
Рубен Брекелманс - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро
Вчера, 19:33
Ранее на фоне визита Зеленского в Гаагу лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что Украина ни в коем случае не должна стать членом ЕС или НАТО. Кроме того, он призвал Нидерланды перестать тратить миллиарды на поддержку Киева, а направить их на помощь своему народу.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС.
Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов. 16 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Правая партия в Нидерландах проигнорировала выступление Зеленского
Вчера, 17:03
 
В миреУкраинаНидерландыКиевГерт ВилдерсДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
