Нидерланды не будут препятствовать вступлению Украины в ЕС, заявил премьер

ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Нидерланды не будут блокировать вступление Украины в ЕС, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Дик Схоф.
"Нидерланды полностью поддерживают вступление Украины в ЕС. Мы не будем ничего блокировать в этом плане. Другие страны блокируют этот процесс, но со стороны Нидерландов никакой политической блокировки не будет", - заявил Схоф по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Гааге.
Ранее на фоне визита Зеленского в Гаагу лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что Украина ни в коем случае не должна стать членом ЕС или НАТО. Кроме того, он призвал Нидерланды перестать тратить миллиарды на поддержку Киева, а направить их на помощь своему народу.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС.