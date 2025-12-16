Рейтинг@Mail.ru
Лубинец заявил, что готов встречаться с Москальковой ради результата - РИА Новости, 16.12.2025
20:36 16.12.2025 (обновлено: 20:51 16.12.2025)
Лубинец заявил, что готов встречаться с Москальковой ради результата
Лубинец заявил, что готов встречаться с Москальковой ради результата

Лубинец заявил, что готов встречаться с Москальковой каждый день ради результата

CC BY-SA 4.0 / DvoretskaO (cropped) / Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
CC BY-SA 4.0 / DvoretskaO (cropped) /
Дмитрий Лубинец. Архивное фото
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что готов встречаться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой "хоть каждый день", если это будет давать позитивные результаты.
Ранее во вторник Москалькова сообщила, что Россия и Украина на взаимной основе передали друг другу письма для пленных, которые им доставят до Нового года.
"Мы готовы встречаться хоть каждый день, если у нас будут позитивные результаты", - сказал Лубинец в ходе встречи с Москальковой на белорусско-украинской границе.
В свою очередь российский омбудсмен отметила, что готова проводить встречи с украинской стороной по мере необходимости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Москалькова и Лубинец договорились продолжить поиск без вести пропавших
