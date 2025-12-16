Лубинец заявил, что готов встречаться с Москальковой ради результата

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что готов встречаться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой "хоть каждый день", если это будет давать позитивные результаты.