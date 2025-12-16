Рейтинг@Mail.ru
Украина проиграет войну из-за коррупции, считает политолог - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062478113.html
Украина проиграет войну из-за коррупции, считает политолог
Украина проиграет войну из-за коррупции, считает политолог - РИА Новости, 16.12.2025
Украина проиграет войну из-за коррупции, считает политолог
Украина проиграет войну из-за своей коррупции, в оказании Киеву военной помощи, как это делают Нидерланды, нет никакой логики, поделился мнением с РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T19:37:00+03:00
2025-12-16T19:37:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
андрей ермак
владимир зеленский
тимур миндич
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280336.html
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062436569.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_907ce0c09d88e9aa84ef0138f57456b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, НАТО
Украина проиграет войну из-за коррупции, считает политолог

Политолог Нимеллер: Украина проиграет войну из-за коррупции

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Украина проиграет войну из-за своей коррупции, в оказании Киеву военной помощи, как это делают Нидерланды, нет никакой логики, поделился мнением с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
Кабмин Нидерландов 8 декабря сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Во вторник глава минобороны королевства Рубен Брекелманс пояснил, что эти деньги пойдут на приобретение беспилотников.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
Вчера, 07:00
"В этой помощи нет никакой логики. Если хорошенько подумать, можно сказать, что эти деньги отправляют кому-то, у кого есть золотой унитаз. Зачем? Это полная чушь! Я думаю, коррупция - самая большая проблема Украины, и это настоящая причина, по которой они проиграют войну", - сказал Нимёллер.
Он напомнил, что было уже много случаев, когда Киев отправлял на фронт так называемых "похитителей дракона" - людей, которые разворовывают оборонные средства, и когда предназначенные для военных ресурсы так и не доходили до них.
Посольство России в Гааге, комментируя ранее РИА Новости решение о выделении новой военной помощи Киеву, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции в стране и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.
Владимир Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление о России
Вчера, 17:05
 
В миреУкраинаКиевРоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала