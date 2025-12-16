ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Украина проиграет войну из-за своей коррупции, в оказании Киеву военной помощи, как это делают Нидерланды, нет никакой логики, поделился мнением с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
Кабмин Нидерландов 8 декабря сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Во вторник глава минобороны королевства Рубен Брекелманс пояснил, что эти деньги пойдут на приобретение беспилотников.
"В этой помощи нет никакой логики. Если хорошенько подумать, можно сказать, что эти деньги отправляют кому-то, у кого есть золотой унитаз. Зачем? Это полная чушь! Я думаю, коррупция - самая большая проблема Украины, и это настоящая причина, по которой они проиграют войну", - сказал Нимёллер.
Он напомнил, что было уже много случаев, когда Киев отправлял на фронт так называемых "похитителей дракона" - людей, которые разворовывают оборонные средства, и когда предназначенные для военных ресурсы так и не доходили до них.
Владимир Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский сделал громкое заявление о России
Вчера, 17:05