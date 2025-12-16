ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Украина проиграет войну из-за своей коррупции, в оказании Киеву военной помощи, как это делают Нидерланды, нет никакой логики, поделился мнением с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.

Он напомнил, что было уже много случаев, когда Киев отправлял на фронт так называемых "похитителей дракона" - людей, которые разворовывают оборонные средства, и когда предназначенные для военных ресурсы так и не доходили до них.