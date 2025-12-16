https://ria.ru/20251216/ukraina-2062476847.html
Песков рассказал, что необходимо России для нового раунда переговоров
Песков рассказал, что необходимо России для нового раунда переговоров - РИА Новости, 16.12.2025
Песков рассказал, что необходимо России для нового раунда переговоров
Перед организацией нового раунда переговоров по Украине надо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии европейцев, сообщил... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T19:25:00+03:00
2025-12-16T19:25:00+03:00
2025-12-16T19:29:00+03:00
россия
украина
киев
мирный план сша по украине
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:144:3080:1876_1920x0_80_0_0_eda5a85190fb847e9e52f9fbaef7c27d.jpg
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062363669.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffd2d754dd31f31240e6eb3ccd0e038d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, мирный план сша по украине, в мире, дмитрий песков
Россия, Украина, Киев, Мирный план США по Украине, В мире, Дмитрий Песков
Песков рассказал, что необходимо России для нового раунда переговоров
Песков: до новых переговоров нужно ознакомиться с итогами контактов США и Киева