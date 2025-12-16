Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, что необходимо России для нового раунда переговоров
19:25 16.12.2025 (обновлено: 19:29 16.12.2025)
Песков рассказал, что необходимо России для нового раунда переговоров
Дмитрий Песков
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Перед организацией нового раунда переговоров по Украине надо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии европейцев, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев", — ответил Песков журналистам на вопрос, когда следует ожидать следующего раунда переговоров РФ и США по урегулированию конфликта на Украине.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Нас вынудят". В Киеве сделали заявление о капитуляции
Вчера, 13:18
 
