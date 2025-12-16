Рейтинг@Mail.ru
Детективы НАБУ проверят дипмиссию в Израиле, заявил посол Украины - РИА Новости, 16.12.2025
19:02 16.12.2025 (обновлено: 20:28 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062472825.html
Детективы НАБУ проверят дипмиссию в Израиле, заявил посол Украины
2025-12-16T19:02:00+03:00
2025-12-16T20:28:00+03:00
в мире
израиль
украина
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:70:1674:1012_1920x0_80_0_0_9be04116210ec686cc02c4eaf4d83eef.jpg
https://ria.ru/20251210/mindich-2061197028.html
https://ria.ru/20251216/rada-2062366829.html
https://ria.ru/20251213/gorbunenko-2061803253.html
израиль
украина
в мире, израиль, украина, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua
В мире, Израиль, Украина, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua
© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приедут в Израиль для проведения следственных действий.
"Следователи НАБУ в ближайшее время приедут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства", - передает слова дипломата агентство Укринформ.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича
10 декабря, 18:02
По информации агентства, посол сказал, что дипмиссию через министерство иностранных дел Украины попросили предоставить помещение для проведения следственных действий. Подробностей о дате приезда и о том, по какому делу будет идти расследование, сотрудники посольства не получали.
По данным издания "Украинская правда", следственные действия могут быть связаны с делом бывшего депутата Георгия Логвинского, которого НАБУ в 2023 году обвинило в выводе 54 миллионов гривен (1, 27 миллиона долларов) из бюджета Украины через компанию "Золотой мандарин ойл".
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Раде заявили о восстановлении влияния Ермака в администрации Зеленского
Вчера, 13:28
На прошлой неделе украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что на главного фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича в конце ноября в Израиле была совершена попытка покушения. При этом, по его словам, планировавший нападение получил оружие в украинском посольстве в Израиле.
Позднее источник из окружения Миндича в комментарии украинскому изданию "Страна.ua" опроверг информацию о покушении. Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что посольство Украины в Израиле не располагает данными о попытке покушения на Миндича. Представитель пресс-службы полиции Израиля Михаил Зингерман также заявил РИА Новости, что полиция страны не располагает информацией о якобы покушении на Миндича.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Стало известно, где живет разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен
13 декабря, 08:38
 
В миреИзраильУкраинаТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.ua
 
 
