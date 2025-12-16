Детективы НАБУ проверят дипмиссию в Израиле, заявил посол Украины

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приедут в Израиль для проведения следственных действий.

"Следователи НАБУ в ближайшее время приедут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства", - передает слова дипломата агентство Укринформ.

По информации агентства, посол сказал, что дипмиссию через министерство иностранных дел Украины попросили предоставить помещение для проведения следственных действий. Подробностей о дате приезда и о том, по какому делу будет идти расследование, сотрудники посольства не получали.

По данным издания "Украинская правда", следственные действия могут быть связаны с делом бывшего депутата Георгия Логвинского, которого НАБУ в 2023 году обвинило в выводе 54 миллионов гривен (1, 27 миллиона долларов) из бюджета Украины через компанию "Золотой мандарин ойл".

На прошлой неделе украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что на главного фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича в конце ноября в Израиле была совершена попытка покушения. При этом, по его словам, планировавший нападение получил оружие в украинском посольстве в Израиле.

Позднее источник из окружения Миндича в комментарии украинскому изданию "Страна.ua" опроверг информацию о покушении. Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что посольство Украины в Израиле не располагает данными о попытке покушения на Миндича. Представитель пресс-службы полиции Израиля Михаил Зингерман также заявил РИА Новости, что полиция страны не располагает информацией о якобы покушении на Миндича.