Против клириков УПЦ возбудили 208 уголовных дел, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На Украине возбуждено 208 уголовных производств против служителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), также за последние годы 40 священнослужителей осуждены на разные сроки тюремного заключения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы.