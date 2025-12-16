Против клириков УПЦ возбудили 208 уголовных дел, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На Украине возбуждено 208 уголовных производств против служителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), также за последние годы 40 священнослужителей осуждены на разные сроки тюремного заключения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы.
"Отдельно молитвенно вспомним об архипастырях, пастырях, монашествующих и мирянах УПЦ, претерпевающих настоящие гонения, вплоть до нахождения во узах и темницах, и в первую очередь помолимся о митрополите Святогорском Арсении, которого, несмотря на тяжелейшее состояние здоровья, повторно заключили в тюрьму. Согласно недавним утверждениям самих гонителей, 40 священнослужителей УПЦ за последние четыре года осуждены на разные сроки тюремного заключения. Всего же к настоящему времени возбуждено 208 уголовных производств в отношении клириков канонической церкви, лишены украинского гражданства и права проживания на Украине 19 священнослужителей, включая блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия", - цитирует выступление патриарха на собрании сайт Русской православной церкви во вторник.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.
