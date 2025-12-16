Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 16.12.2025 (обновлено: 15:31 16.12.2025)
На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск
На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск - РИА Новости, 16.12.2025
На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск
Лидеры стран — участниц так называемой "коалиции желающих" определились с решением по размещению войск на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
сергей рябков
нато
украина
россия
москва
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, сергей рябков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Рябков, НАТО
На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск

Замглавы ОП Жовква: Европа определилась с размещением войск на Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС
Военнослужащие с флагом ЕС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лидеры стран — участниц так называемой "коалиции желающих" определились с решением по размещению войск на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, его слова передает "РБК-Украина" со ссылкой на телемарафон.
"Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "коалиции желающих", — а там есть формат так называемой мультифункциональной группы "Украина" — это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. <…> Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой ", — заявил Жовква, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Киева.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: США после переговоров по Украине все еще требуют вывода ВСУ с Донбасса
12:57
Он отказался раскрывать подробности в эфире национального телемарафона.
Замглавы МИД России Сергей Рябков во вторник подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Украина не должна стать членом ЕС или НАТО, заявили в Нидерландах
12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийСергей РябковНАТО
 
 
