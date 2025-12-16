На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лидеры стран — участниц так называемой "коалиции желающих" определились с решением по размещению войск на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, его слова передает "РБК-Украина" со ссылкой на телемарафон.
"Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "коалиции желающих", — а там есть формат так называемой мультифункциональной группы "Украина" — это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. <…> Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой ", — заявил Жовква, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Киева.
Он отказался раскрывать подробности в эфире национального телемарафона.
Замглавы МИД России Сергей Рябков во вторник подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.