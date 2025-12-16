Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
13:37 16.12.2025
В Раде создадут рабочую группу для разработки законопроекта о выборах
В Раде создадут рабочую группу для разработки законопроекта о выборах - РИА Новости, 16.12.2025
В Раде создадут рабочую группу для разработки законопроекта о выборах
В Раде создадут рабочую группу для разработки законопроекта о выборах

В Раде создадут рабочую группу для разработки проекта о президентских выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рабочую группу создадут в Верховной раде для разработки законопроекта о президентских выборах на Украине, ее возглавит первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов провести выборы, но запросил у США и европейских союзников "обеспечение безопасности" для их проведения.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
07:00
"Для разработки законопроекта о возможности проведения выборов при профильном комитете ВР (Верховной рады - ред.) будет создана рабочая группа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Также, по словам источника агентства, группу возглавит первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. К работе присоединятся в том числе представители общественных организаций.
Корниенко 11 декабря сообщал, что в Раде готовы подготовить необходимые документы для проведения президентских выборов на Украине в условиях военного положения.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Зеленский сделал заявление после переговоров в Берлине
Вчера, 19:30
 
