В Раде создадут рабочую группу для разработки законопроекта о выборах

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рабочую группу создадут в Верховной раде для разработки законопроекта о президентских выборах на Украине, ее возглавит первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.