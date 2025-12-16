Рейтинг@Mail.ru
"Нас вынудят". В Киеве сделали заявление о капитуляции
13:18 16.12.2025
"Нас вынудят". В Киеве сделали заявление о капитуляции
"Нас вынудят". В Киеве сделали заявление о капитуляции - РИА Новости, 16.12.2025
"Нас вынудят". В Киеве сделали заявление о капитуляции
Украинские власти допускают продолжение боевых действий без новой поддержки от Запада, пишет Bild со ссылкой на источник в правительстве страны. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
киев
москва
вашингтон (штат)
владимир путин
сергей рябков
нато
bild
киев
москва
вашингтон (штат)
владимир путин, сергей рябков, нато, bild, стив уиткофф
В мире, Киев, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО, Bild, Стив Уиткофф
"Нас вынудят". В Киеве сделали заявление о капитуляции

Bild: в Киеве допустили продолжение конфликта без западной помощи

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские власти допускают продолжение боевых действий без новой поддержки от Запада, пишет Bild со ссылкой на источник в правительстве страны.
«
"Для нас сейчас, похоже, нет хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить", — заявил источник.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ рассказали, что в прошлом веке предрекли об отношениях России и США
12:01
Во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News заявил, что стороны украинского конфликта близки к урегулированию кризиса. Дипломат отметил, что Москва выступает за достижение устойчивого соглашения, которое устранит первопричины конфликта.

Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО. Взаимен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер Польши Дональд Туск.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: США выдвинули Украине жесткий ультиматум
09:38
 
Владимир ПутинСергей РябковНАТОBildСтив Уиткофф
 
 
