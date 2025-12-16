"Нас вынудят". В Киеве сделали заявление о капитуляции

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские власти допускают продолжение боевых действий без новой поддержки от Запада, пишет Bild со ссылкой на источник в правительстве страны.

"Для нас сейчас, похоже, нет хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить", — заявил источник.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.