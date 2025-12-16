https://ria.ru/20251216/ukraina-2062357282.html
В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин
В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин - РИА Новости, 16.12.2025
В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин
Депутат Верховной рады Яна Зинкевич считает, что на Украине рано или поздно вернутся в вопросу мобилизации женщин в ВСУ. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:57:00+03:00
2025-12-16T12:57:00+03:00
2025-12-16T12:57:00+03:00
в мире
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e816dbf547577628d43625d0abbe5e92.jpg
https://ria.ru/20251214/odessa-2061906278.html
https://ria.ru/20251204/rada-2059918125.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c197875245787888d4615c909afd36a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин
Зинкевич: на Украине рано или поздно вернутся к вопросу мобилизации женщин в ВСУ
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Яна Зинкевич считает, что на Украине рано или поздно вернутся в вопросу мобилизации женщин в ВСУ.
"Рано или поздно к вопросу мобилизации женщин придется вернуться, и лично я эту идею буду поддерживать. В то же время это должно быть очень взвешенное решение. Можно и нужно предусмотреть ограничения — например, учитывая количество детей, возраст, семейные обстоятельства. Уверена, в перспективе этот вопрос мы будем вынуждены рассматривать", - сказала депутат в интервью украинскому изданию "Главред".
При этом она считает, что это не вопрос ближайшего года.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине
полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.