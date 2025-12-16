Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин - РИА Новости, 16.12.2025
12:57 16.12.2025
В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин
В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин - РИА Новости, 16.12.2025
В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин
Депутат Верховной рады Яна Зинкевич считает, что на Украине рано или поздно вернутся в вопросу мобилизации женщин в ВСУ. РИА Новости, 16.12.2025
украина
в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин

Зинкевич: на Украине рано или поздно вернутся к вопросу мобилизации женщин в ВСУ

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Яна Зинкевич считает, что на Украине рано или поздно вернутся в вопросу мобилизации женщин в ВСУ.
"Рано или поздно к вопросу мобилизации женщин придется вернуться, и лично я эту идею буду поддерживать. В то же время это должно быть очень взвешенное решение. Можно и нужно предусмотреть ограничения — например, учитывая количество детей, возраст, семейные обстоятельства. Уверена, в перспективе этот вопрос мы будем вынуждены рассматривать", - сказала депутат в интервью украинскому изданию "Главред".
При этом она считает, что это не вопрос ближайшего года.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
