В Раде заявили, что со временем встанет вопрос мобилизации женщин

"Рано или поздно к вопросу мобилизации женщин придется вернуться, и лично я эту идею буду поддерживать. В то же время это должно быть очень взвешенное решение. Можно и нужно предусмотреть ограничения — например, учитывая количество детей, возраст, семейные обстоятельства. Уверена, в перспективе этот вопрос мы будем вынуждены рассматривать", - сказала депутат в интервью украинскому изданию "Главред".