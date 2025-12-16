Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
12:14 16.12.2025
Украина не должна стать членом ЕС или НАТО, заявили в Нидерландах
в мире
нидерланды
владимир зеленский
евросоюз
нато
f-16
герт вилдерс
украина
в мире, нидерланды, владимир зеленский, евросоюз, нато, f-16, герт вилдерс, украина, киев
Украина не должна стать членом ЕС или НАТО, заявили в Нидерландах

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Украина ни в коем случае не должна стать членом ЕС или НАТО, а Нидерланды должны тратить миллиарды на свой народ, а не на поддержку Киева, считает лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.
"(Владимира) Зеленского сегодня рады видеть в палате представителей (нижняя палата парламента Нидерландов - ред.), но Украина ни в коем случае не должна стать членом ЕС или НАТО", - написал Вилдерс в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО
Вчера, 23:46
Он отметил, что теперь настала очередь других стран оказать Киеву финансовую поддержку.
"Нидерланды уже внесли невероятное количество миллиардов. Теперь, сначала миллиарды для нашего собственного народа!", - заявил политик.
Во вторник король Нидерландов Виллем-Александр и премьер-министр страны Дик Схоф примут Владимира Зеленского в Гааге. Стороны обсудят переговоры по урегулированию на Украине и помощь Нидерландов Киеву. Также ожидается, что Зеленский выступит с речью в нидерландском парламенте.
Кабмин Нидерландов 8 декабря сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL. Также премьер-министр Нидерландов Дик Схоф уже заявлял, что вновь выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
08:00
 
