Украина не должна стать членом ЕС или НАТО, заявили в Нидерландах

ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Украина ни в коем случае не должна стать членом ЕС или НАТО, а Нидерланды должны тратить миллиарды на свой народ, а не на поддержку Киева, считает лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.
"(Владимира) Зеленского сегодня рады видеть в палате представителей (нижняя палата парламента Нидерландов - ред.), но Украина ни в коем случае не должна стать членом ЕС или НАТО", - написал Вилдерс в соцсети Х.
Он отметил, что теперь настала очередь других стран оказать Киеву финансовую поддержку.
"Нидерланды уже внесли невероятное количество миллиардов. Теперь, сначала миллиарды для нашего собственного народа!", - заявил политик.
Во вторник король Нидерландов Виллем-Александр и премьер-министр страны Дик Схоф примут Владимира Зеленского в Гааге. Стороны обсудят переговоры по урегулированию на Украине и помощь Нидерландов Киеву. Также ожидается, что Зеленский выступит с речью в нидерландском парламенте.
Кабмин Нидерландов 8 декабря сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL. Также премьер-министр Нидерландов Дик Схоф уже заявлял, что вновь выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.