МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Запад потерпит на Украине сокрушительное поражение, но всю ответственность за эту катастрофу президент США Дональд Трамп возложит на своего предшественника Джо Байдена, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Трамп не просто уйдет с Украины, ведь тогда его обвинят в крахе этой страны. Умный ход для него — сказать, что это ответственность Европы, и пообещать сделать все, чтобы помочь ЕС удержать Украину на плаву. <…> Ведь это будет катастрофическое поражение. <…> Это не как проигрыш в Афганистане. Это — большая война, где Европа и США или НАТО в более общем смысле были на одной стороне, а русские были на другой", — отметил профессор.
По его словам, Запад уже не в состоянии повернуть ситуацию вспять, и именно поэтому Европа хочет сражаться до последнего украинца — чтобы ее нельзя было обвинить в грядущей катастрофе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
