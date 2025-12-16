Рейтинг@Mail.ru
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 16.12.2025 (обновлено: 05:54 16.12.2025)
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине - РИА Новости, 16.12.2025
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
Запад потерпит на Украине сокрушительное поражение, но всю ответственность за эту катастрофу президент США Дональд Трамп возложит на своего предшественника Джо... РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
джо байден
джон миршаймер
дмитрий песков
украина
сша
европа
в мире, украина, сша, европа, джо байден, джон миршаймер, дмитрий песков, чикагский университет, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Джо Байден, Джон Миршаймер, Дмитрий Песков, Чикагский университет, Евросоюз, НАТО
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине

Миршаймер: Трамп возложит вину за поражение в конфликте на Украине на Байдена

Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Запад потерпит на Украине сокрушительное поражение, но всю ответственность за эту катастрофу президент США Дональд Трамп возложит на своего предшественника Джо Байдена, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Трамп не просто уйдет с Украины, ведь тогда его обвинят в крахе этой страны. Умный ход для него — сказать, что это ответственность Европы, и пообещать сделать все, чтобы помочь ЕС удержать Украину на плаву. <…> Ведь это будет катастрофическое поражение. <…> Это не как проигрыш в Афганистане. Это — большая война, где Европа и США или НАТО в более общем смысле были на одной стороне, а русские были на другой", — отметил профессор.
ЕС попал в ловушку: теперь Москва всеми руками поддержит Зеленского
ЕС попал в ловушку: теперь Москва всеми руками поддержит Зеленского
Вчера, 08:00
По его словам, Запад уже не в состоянии повернуть ситуацию вспять, и именно поэтому Европа хочет сражаться до последнего украинца — чтобы ее нельзя было обвинить в грядущей катастрофе.
"Трамп — мастер перекладывать вину. Он гениален в этом. И европейцы в этом тоже очень хороши. <…> Знаете, на кого Трамп все свалит? На Байдена. И Байден действительно несет большую ответственность", — подытожил Миршаймер.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Европу и Украину унизили и уничтожили. Окончательно и бесповоротно
Европу и Украину унизили и уничтожили. Окончательно и бесповоротно
12 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Джо Байден, Джон Миршаймер, Дмитрий Песков, Чикагский университет, Евросоюз, НАТО
 
 
