Главу Oxfam уволили из-за критики военной помощи Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главу международной гуманитарной организации по борьбе с неравенством Oxfam Халиму Бегум уволили из-за ее критики военной помощи Украине, сообщает газета Times

По информации издания, Бегум публично критиковала вооружение Украины странами Запада, в том числе решение о поставках Киеву ракет большой дальности и противопехотных мин, назвав это "шагом назад" и "реинкарнацией холодной войны". Кроме того, отмечается, что Бегум призывала Великобританию прекратить поставки оружия в Израиль , тем самым "переписывая" политически нейтральные позиции Oxfam и якобы ставя под угрозу безопасность сотрудников в секторе Газа.

Как пишет газета, совет попечителей организации счел Бегум "несостоятельной" из-за "необратимого подрыва" доверия. По данным Times, совет сообщил о якобы проблемах Бегум в процессе принятия ею решений, "включая нарушения организационных процессов и ценностей".

"Совет директоров принял это решение после заказа независимого отчет по обвинениям в том, что Бегум запугивала сотрудников и создавала атмосферу страха. В отчете выражается обеспокоенность по поводу публичных заявлений Бегум, в которых она обвинила Великобританию в "принятии чьей-либо стороны" в войне на Украине. Утверждается, что эти заявления привели к жалобам общественности и прекращению пожертвований", - говорится в сообщении.