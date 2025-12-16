Рейтинг@Mail.ru
Главу Oxfam уволили из-за критики военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062272525.html
Главу Oxfam уволили из-за критики военной помощи Украине, пишут СМИ
Главу Oxfam уволили из-за критики военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2025
Главу Oxfam уволили из-за критики военной помощи Украине, пишут СМИ
Главу международной гуманитарной организации по борьбе с неравенством Oxfam Халиму Бегум уволили из-за ее критики военной помощи Украине, сообщает газета Times. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T04:20:00+03:00
2025-12-16T04:20:00+03:00
в мире
украина
великобритания
киев
oxfam
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
https://ria.ru/20251207/franken-2060438983.html
https://ria.ru/20250509/frantsija-2016084409.html
украина
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, киев, oxfam, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Oxfam, Мирный план США по Украине
Главу Oxfam уволили из-за критики военной помощи Украине, пишут СМИ

Times: главу Oxfam уволили из-за критики военной помощи Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главу международной гуманитарной организации по борьбе с неравенством Oxfam Халиму Бегум уволили из-за ее критики военной помощи Украине, сообщает газета Times.
По информации издания, Бегум публично критиковала вооружение Украины странами Запада, в том числе решение о поставках Киеву ракет большой дальности и противопехотных мин, назвав это "шагом назад" и "реинкарнацией холодной войны". Кроме того, отмечается, что Бегум призывала Великобританию прекратить поставки оружия в Израиль, тем самым "переписывая" политически нейтральные позиции Oxfam и якобы ставя под угрозу безопасность сотрудников в секторе Газа.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Европейцы негласно согласны с критикой ЕС от США, заявили в Бельгии
7 декабря, 18:49
Как пишет газета, совет попечителей организации счел Бегум "несостоятельной" из-за "необратимого подрыва" доверия. По данным Times, совет сообщил о якобы проблемах Бегум в процессе принятия ею решений, "включая нарушения организационных процессов и ценностей".
"Совет директоров принял это решение после заказа независимого отчет по обвинениям в том, что Бегум запугивала сотрудников и создавала атмосферу страха. В отчете выражается обеспокоенность по поводу публичных заявлений Бегум, в которых она обвинила Великобританию в "принятии чьей-либо стороны" в войне на Украине. Утверждается, что эти заявления привели к жалобам общественности и прекращению пожертвований", - говорится в сообщении.
Газета со ссылкой на адвоката Бегум сообщает, что она подаст в суд на Oxfam за "клеветническую и необоснованную критику в ее адрес". По словам адвоката, утверждения о том, что его подзащитная была вынуждена уйти из организации из-за своих действий ложны, поскольку сама Бегум говорит, что она подверглась и продолжает подвергаться "охоте за ведьмами".
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции уволили двух генералов за критику властей
9 мая, 17:22
 
В миреУкраинаВеликобританияКиевOxfamМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала