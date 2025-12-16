Рейтинг@Mail.ru
04:14 16.12.2025
в мире
кривой рог
украина
в мире, кривой рог, украина
Жители Кривого Рога столкнули в карьер микроавтобус ТЦК

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Жители Кривого Рога заблокировали и столкнули в карьер микроавтобус с сотрудниками украинского ТЦК, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Кривом Роге парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами (сотрудниками ТЦК - ред.)", - сказал Лебедев.
Украинские военторги публикуют объявления о продаже шевронов Я не из ТЦК - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Военторги Украины публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК"
03:09
Он добавил, что, по сообщениям жителей Кривого Рога, многие сотрудники ТЦК передвигаются по городу с полицией, потому что люди пока еще не готовы поднять руку на сотрудника украинской полиции.
В сети интернет широко распространены видео силовой мобилизации на Украине. На кадрах видно, как представители военкоматов избивают мужчин мобилизационного возраста и увозят их в неизвестном направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреКривой РогУкраина
 
 
