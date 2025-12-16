Жители Кривого Рога столкнули в карьер микроавтобус ТЦК

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Жители Кривого Рога заблокировали и столкнули в карьер микроавтобус с сотрудниками украинского ТЦК, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В Кривом Роге парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами (сотрудниками ТЦК - ред.)", - сказал Лебедев.
Он добавил, что, по сообщениям жителей Кривого Рога, многие сотрудники ТЦК передвигаются по городу с полицией, потому что люди пока еще не готовы поднять руку на сотрудника украинской полиции.
В сети интернет широко распространены видео силовой мобилизации на Украине. На кадрах видно, как представители военкоматов избивают мужчин мобилизационного возраста и увозят их в неизвестном направлении.
