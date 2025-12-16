Военторги Украины публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские военторги публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК" на фоне скандалов с насильственной мобилизацией и коррупцией военкомов, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
Украинские магазины военной экипировки размещают на своих страницах в социальных сетях публикации о продаже шевронов "Я не из ТЦК". Дизайн и варианты надписей предлагают разные. Например, "Я нормальный, я не ТЦК" или шеврон с имитацией капель крови "Не бойся, я не из ТЦК, эта форма заработана кровью".
Также предлагают приобрести шеврон "Мобилизованный" для пострадавших от ТЦК. На нем вышит микроавтобус и момент насильственной "бусификации".
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
