Военторги Украины публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские военторги публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК" на фоне скандалов с насильственной мобилизацией и коррупцией военкомов, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

Украинские магазины военной экипировки размещают на своих страницах в социальных сетях публикации о продаже шевронов "Я не из ТЦК". Дизайн и варианты надписей предлагают разные. Например, "Я нормальный, я не ТЦК" или шеврон с имитацией капель крови "Не бойся, я не из ТЦК, эта форма заработана кровью".