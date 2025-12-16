"Приближается капитуляция": на Западе высказались о давлении на Россию

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Эскалация украинского конфликта, которой занимается Запад, ухудшает положение самого Киева, который из-за этого рискует потерять контроль над Одессой и Николаевом, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-канале Deep Dive.
"Каждый раз, когда мы наращиваем давление (на Россию. — Прим. ред.), ситуация для украинцев становится все хуже и хуже. И когда Запад так обостряет ситуацию, Украине это, на самом деле, не помогает. <…> Если так будет продолжаться, я не думаю, что дело дойдет до урегулирования. В определенный момент просто приблизится капитуляция", — заявил он.
По словам профессора, новые атаки на Россию, поддерживаемые Западом, обрекают Украину на потерю всего выхода к Черному морю, что сделает послевоенное развитие государства невозможным.
"Проблема в том, что по мере эскалации ситуации, например, нападений украинцев на корабли в Черном море, русские решат, что такие регионы, как Одесса и Николаев, не могут быть частью будущей Украины. И это уже трагедия для Украины, потому что будет невозможно восстановить процветающее государство без береговой линии. Мы движемся в этом направлении. И это прискорбно", — резюмировал Дизен.
Атаки на судоходство
В тот же день в 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. Спустя сутки его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атаковали второго декабря, просьбы о помощи не поступало.
МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал в связи с произошедшим.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.