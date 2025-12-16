Рейтинг@Mail.ru
"Приближается капитуляция": на Западе высказались о давлении на Россию - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 16.12.2025 (обновлено: 12:32 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062267823.html
"Приближается капитуляция": на Западе высказались о давлении на Россию
"Приближается капитуляция": на Западе высказались о давлении на Россию - РИА Новости, 16.12.2025
"Приближается капитуляция": на Западе высказались о давлении на Россию
Эскалация украинского конфликта, которой занимается Запад, ухудшает положение самого Киева, который из-за этого рискует потерять контроль над Одессой и... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T03:03:00+03:00
2025-12-16T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
гленн дизен
мария захарова
дмитрий песков
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782763437_0:0:4929:2773_1920x0_80_0_0_5ac7a439abb6c22bd72ab550200e9078.jpg
https://ria.ru/20251113/mid-2054843310.html
https://ria.ru/20251124/plan-2057072391.html
https://ria.ru/20251215/novorossijsk-2062243519.html
украина
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782761866_269:0:2162:1420_1920x0_80_0_0_f0480945c8980708510458296b75e00d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, гленн дизен, мария захарова, дмитрий песков, черное море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Гленн Дизен, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Черное море
"Приближается капитуляция": на Западе высказались о давлении на Россию

Дизен: Украина рискует потерять Одессу и Николаев из-за эскалации конфликта

© Минобороны РоссииФрегат Черноморского флота
Фрегат Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Минобороны России
Фрегат Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Эскалация украинского конфликта, которой занимается Запад, ухудшает положение самого Киева, который из-за этого рискует потерять контроль над Одессой и Николаевом, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-канале Deep Dive.
«

"Каждый раз, когда мы наращиваем давление (на Россию. — Прим. ред.), ситуация для украинцев становится все хуже и хуже. И когда Запад так обостряет ситуацию, Украине это, на самом деле, не помогает. <…> Если так будет продолжаться, я не думаю, что дело дойдет до урегулирования. В определенный момент просто приблизится капитуляция", — заявил он.

Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
МИД отметил агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона
13 ноября, 18:52
По словам профессора, новые атаки на Россию, поддерживаемые Западом, обрекают Украину на потерю всего выхода к Черному морю, что сделает послевоенное развитие государства невозможным.
«
"Проблема в том, что по мере эскалации ситуации, например, нападений украинцев на корабли в Черном море, русские решат, что такие регионы, как Одесса и Николаев, не могут быть частью будущей Украины. И это уже трагедия для Украины, потому что будет невозможно восстановить процветающее государство без береговой линии. Мы движемся в этом направлении. И это прискорбно", — резюмировал Дизен.

Атаки на судоходство

В конце ноября танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Судно потушили спустя почти двое суток.
В тот же день в 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. Спустя сутки его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
24 ноября, 10:47
Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атаковали второго декабря, просьбы о помощи не поступало.
МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал в связи с произошедшим.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске
Вчера, 22:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГленн ДизенМария ЗахароваДмитрий ПесковЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала