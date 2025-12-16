https://ria.ru/20251216/ukraina-2062254099.html
Временных сроков по гарантиям безопасности для Украины нет, заявил Трамп
Временных сроков по гарантиям безопасности для Украины нет, заявил Трамп - РИА Новости, 16.12.2025
Временных сроков по гарантиям безопасности для Украины нет, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что временных сроков по достижению договоренности о гарантиях безопасности для Украины нет. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T00:15:00+03:00
2025-12-16T00:15:00+03:00
2025-12-16T00:15:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251216/tramp-2062253765.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Временных сроков по гарантиям безопасности для Украины нет, заявил Трамп
Трамп: временных сроков по договору о гарантиях безопасности для Украины нет