WSJ: избирателей в Европе запугивают российской угрозой
WSJ: избирателей в Европе запугивают российской угрозой - РИА Новости, 16.12.2025
WSJ: избирателей в Европе запугивают российской угрозой
Европейские лидеры постоянно запугивают избирателей российской угрозой, чтобы те поддерживали курс на милитаризацию, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T09:24:00+03:00
2025-12-16T09:24:00+03:00
2025-12-16T09:24:00+03:00
2025
WSJ: избирателей в Европе запугивают российской угрозой
WSJ: избирателей в Европе запугивают российской угрозой ради милитаризации
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Европейские лидеры постоянно запугивают избирателей российской угрозой, чтобы те поддерживали курс на милитаризацию, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на европейских чиновников.
Генсек НАТО Марк Рютте
на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем
11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России
. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС
и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
"В частном порядке европейские чиновники говорят, что избиратели поддержат необходимые жертвы - от повышения военных расходов до введения военной обязанности - только в том случае, если будут считать, что нападение (действительно - ред.) произойдет", - пишет издание.
Как отмечает газета, сегодня европейские чиновники в сфере безопасности постоянно призывают граждан своих стран готовиться к войне с Россией.
"И недели не проходит, чтобы какое-нибудь европейское правительство, глава ведомства в сфере обороны или безопасности не выступил с мрачной речью", - замечает Wall Street Journal.
Как пишет издание, европейские политики предупреждают, что внедрение "боевого мышления" в умы граждан будет непростым. Со времен окончания холодной войны Европа "пожинает плоды" так называемого дивиденда мира, то есть сокращения военных расходов и увеличения социальных, отмечает газета.
Президент России Владимир Путин
ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.