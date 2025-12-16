Рейтинг@Mail.ru
Бречалов поручил усилить безопасность в Удмуртии в новогодние праздники - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
18:08 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/udmurtija-2062458557.html
Бречалов поручил усилить безопасность в Удмуртии в новогодние праздники
Бречалов поручил усилить безопасность в Удмуртии в новогодние праздники - РИА Новости, 16.12.2025
Бречалов поручил усилить безопасность в Удмуртии в новогодние праздники
Безопасность в общественных местах усилят в Удмуртии в новогодние праздники, глава региона Александр Бречалов провёл заседание антитеррористической комиссии и... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:08:00+03:00
2025-12-16T18:08:00+03:00
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
александр бречалов
алексей воробьев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091530_0:24:2527:1445_1920x0_80_0_0_a03db275bd9334aafd157fae7c3150a1.jpg
https://ria.ru/20251216/vrach-2062391310.html
https://ria.ru/20251216/udmurtija-2062375374.html
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091530_246:0:2321:1556_1920x0_80_0_0_43be61dd16118b60717ca5c920b61e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удмуртская республика (удмуртия), ижевск, александр бречалов, алексей воробьев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, Александр Бречалов, Алексей Воробьев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Бречалов поручил усилить безопасность в Удмуртии в новогодние праздники

В Удмуртии в новогодние праздники усилят безопасность в общественных местах

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкБенгальские огни
Бенгальские огни - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Бенгальские огни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 16 дек - РИА Новости. Безопасность в общественных местах усилят в Удмуртии в новогодние праздники, глава региона Александр Бречалов провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В пресс-службе рассказали, что в работе заседания приняли участие главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Алексей Воробьев, председатель регионального парламента Владимир Невоструев, начальник управления ФСБ по региону Сергей Каштанов, руководители правоохранительных структур, министры, главы городов и районов. Традиционно завершающее год мероприятие связано с приближающимися новогодними праздниками, подведением итогов работы за год и планированием работы на следующий отчетный период.
Врачи проводят операцию - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Врачи Удмуртии совершили прорыв в высокотехнологической помощи
Вчера, 14:55
"Продолжается специальная военная операция. Противник не только не проявляет готовности к заключению мира, напротив, наращивает активность в попытках нанести нам ущерб в тыловых регионах. Поэтому в предстоящий период наша с вами главная задача – организовать все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность граждан. Причем не только с точки зрения физической защищенности, но и с позиции всех видов жизнеобеспечения", – приводятся слова Бречалова.
Отдельно глава республики обратился к главам муниципальных образований.
"В прошедшем году на территории республики зафиксирован ряд фактов вовлечения наших жителей в совершение диверсионно-террористических актов на объектах промышленности и транспортной инфраструктуры, причем не только в Ижевске, но и в ряде других муниципальных образований. Любой социально-значимый объект может попасть под прицел такого "доморощенного" террориста. А это значит, что даже удаленность муниципального образования от городов не должна стать для глав муниципалитетов поводом для спокойствия. Все должны быть в состоянии постоянной готовности к возможным осложнениям обстановки", – добавил Бречалов.
О мерах по предупреждению террористических актов и обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников доложили руководители Росгвардии и МЧС. В праздничные дни для обеспечения общественного порядка в местах массового пребывания людей патрульные группы будут усилены дополнительным личным составом МВД и Росгвардии, на всех объектах проведения мероприятий уже сейчас проводятся тренировки по практической отработке персоналом учреждений действий при обнаружении пожаров, говорится в сообщении.
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Удмуртии продолжат субсидировать проведение газа в дома участников СВО
Вчера, 13:57
 
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскАлександр БречаловАлексей ВоробьевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала