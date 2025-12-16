https://ria.ru/20251216/udmurtija-2062458557.html
Бречалов поручил усилить безопасность в Удмуртии в новогодние праздники
Бречалов поручил усилить безопасность в Удмуртии в новогодние праздники - РИА Новости, 16.12.2025
Бречалов поручил усилить безопасность в Удмуртии в новогодние праздники
Безопасность в общественных местах усилят в Удмуртии в новогодние праздники, глава региона Александр Бречалов провёл заседание антитеррористической комиссии и... РИА Новости, 16.12.2025
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
УФА, 16 дек - РИА Новости. Безопасность в общественных местах усилят в Удмуртии в новогодние праздники, глава региона Александр Бречалов провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В пресс-службе рассказали, что в работе заседания приняли участие главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Алексей Воробьев, председатель регионального парламента Владимир Невоструев, начальник управления ФСБ по региону Сергей Каштанов, руководители правоохранительных структур, министры, главы городов и районов. Традиционно завершающее год мероприятие связано с приближающимися новогодними праздниками, подведением итогов работы за год и планированием работы на следующий отчетный период.
"Продолжается специальная военная операция. Противник не только не проявляет готовности к заключению мира, напротив, наращивает активность в попытках нанести нам ущерб в тыловых регионах. Поэтому в предстоящий период наша с вами главная задача – организовать все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность граждан. Причем не только с точки зрения физической защищенности, но и с позиции всех видов жизнеобеспечения", – приводятся слова Бречалова.
Отдельно глава республики обратился к главам муниципальных образований.
"В прошедшем году на территории республики зафиксирован ряд фактов вовлечения наших жителей в совершение диверсионно-террористических актов на объектах промышленности и транспортной инфраструктуры, причем не только в Ижевске, но и в ряде других муниципальных образований. Любой социально-значимый объект может попасть под прицел такого "доморощенного" террориста. А это значит, что даже удаленность муниципального образования от городов не должна стать для глав муниципалитетов поводом для спокойствия. Все должны быть в состоянии постоянной готовности к возможным осложнениям обстановки", – добавил Бречалов.
О мерах по предупреждению террористических актов и обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников доложили руководители Росгвардии и МЧС. В праздничные дни для обеспечения общественного порядка в местах массового пребывания людей патрульные группы будут усилены дополнительным личным составом МВД и Росгвардии, на всех объектах проведения мероприятий уже сейчас проводятся тренировки по практической отработке персоналом учреждений действий при обнаружении пожаров, говорится в сообщении.