Израиль нанес удары по двум членам "Хезболлы" на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по двум членам движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковала террориста "Хезболлах" в районе Тайбе на юге Ливана", - говорится в сообщении.
Военные позднее сообщили об аналогичной атаке по члену "Хезболлах" в одном из районов на юге Ливана.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.