Детсад и школу начнут строить в Тюмени с нового года

ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. После новогодних праздников строители приступят к возведению школы и детского сада в заречной части города Тюмени, соглашение об этом заключили правительство Тюменской области, администрация города и несколько строительных компаний, сообщил губернатор Александр Моор.

« "Строительство новой школы и детского сада начнётся в заречной части Тюмени в районе озера Алебашево после новогодних праздников. Для реализации проекта подписали соглашение между правительством Тюменской области , администрацией города Тюмени и несколькими строительными компаниями", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Кроме школы и детского сада в микрорайоне в будущем планируют построить и школу искусств, этот проект намерены реализовать в два этапа.