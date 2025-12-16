Рейтинг@Mail.ru
Детсад и школу начнут строить в Тюмени с нового года
Тюменская область
 
20:28 16.12.2025
Детсад и школу начнут строить в Тюмени с нового года
Детсад и школу начнут строить в Тюмени с нового года - РИА Новости, 16.12.2025
Детсад и школу начнут строить в Тюмени с нового года
После новогодних праздников строители приступят к возведению школы и детского сада в заречной части города Тюмени, соглашение об этом заключили правительство... РИА Новости, 16.12.2025
тюмень
тюменская область
тюмень
Детсад и школу начнут строить в Тюмени с нового года

После новогодних праздников строители начнут возводить школу и детсад в Тюмени

В Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. После новогодних праздников строители приступят к возведению школы и детского сада в заречной части города Тюмени, соглашение об этом заключили правительство Тюменской области, администрация города и несколько строительных компаний, сообщил губернатор Александр Моор.
«
"Строительство новой школы и детского сада начнётся в заречной части Тюмени в районе озера Алебашево после новогодних праздников. Для реализации проекта подписали соглашение между правительством Тюменской области, администрацией города Тюмени и несколькими строительными компаниями", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.
Кроме школы и детского сада в микрорайоне в будущем планируют построить и школу искусств, этот проект намерены реализовать в два этапа.
Губернатор отметил, что запрос на строительство школы и детского сада от жителей 5-го Заречного микрорайона поступил в октябре во время прямой линии и был оперативно взят в работу. В обращении к главе региона горожане сообщили, что жилой район активно растет, в нем уже проживает большое количество детей.
 
Тюменская область
 
 
