США потребовали от Киева уступок в обмен на гарантии, заявил Туск

ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. США потребовали от Украины территориальных уступок в обмен на то, чтобы выступить гарантом мирного соглашения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров в Берлине.

"Если гарантии – то с другой стороны уступки. Только такую дорогу они видят для склонения России к такому соглашению", — заявил глава польского правительства.