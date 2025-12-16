Рейтинг@Mail.ru
США потребовали от Киева уступок в обмен на гарантии, заявил Туск
01:27 16.12.2025 (обновлено: 01:29 16.12.2025)
США потребовали от Киева уступок в обмен на гарантии, заявил Туск
в мире
украина
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
дональд туск
мирный план сша по украине
украина
сша
в мире, украина, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд туск, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Туск, Мирный план США по Украине

США потребовали от Киева уступок в обмен на гарантии, заявил Туск

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. США потребовали от Украины территориальных уступок в обмен на то, чтобы выступить гарантом мирного соглашения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров в Берлине.
"Господа Уиткофф и Кушнер (спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер – ред.) несколько раз подчеркивали, что это должно быть решение Украины, что они хотят облегчить переговорный процесс, а не принудить Украину, не намерены оказывать давление на Украину или склонять ее к той или иной уступке, но они говорят просто, хоть и не все европейцы разделяют это мнение, что территориальные уступки должны быть элементом будущего соглашения", — сказал Туск, выступление которого транслировала его канцелярия.
По словам премьера, в Вашингтоне считают, что Россия согласится на сделку только в случае территориальных уступок со стороны Киева.
"Если гарантии – то с другой стороны уступки. Только такую дорогу они видят для склонения России к такому соглашению", — заявил глава польского правительства.

В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсудили план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе.

Президент США Дональд Трамп после нового раунда переговоров заявил, что Украина уже потеряла территорию, а кризис приблизился к развязке.
Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский неделю назад отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.
Заголовок открываемого материала