Турция ждет Путина с визитом в 2026 году, сообщил источник

АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Турция ожидает с визитом президента РФ Владимира Путина в 2026 году, даты пока не уточнены, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Приглашение российскому лидеру озвучено на высшем уровне. Мы ожидаем этого визита, надеемся, что в следующем году он будет реализован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, конкретные даты визита пока не определены.