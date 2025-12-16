https://ria.ru/20251216/turtsiya-2062477282.html
Турция ждет Путина с визитом в 2026 году, сообщил источник
Турция ждет Путина с визитом в 2026 году, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2025
Турция ждет Путина с визитом в 2026 году, сообщил источник
Турция ожидает с визитом президента РФ Владимира Путина в 2026 году, даты пока не уточнены, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 16.12.2025
турция
россия
Турция ждет Путина с визитом в 2026 году, сообщил источник
АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Турция ожидает с визитом президента РФ Владимира Путина в 2026 году, даты пока не уточнены, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Приглашение российскому лидеру озвучено на высшем уровне. Мы ожидаем этого визита, надеемся, что в следующем году он будет реализован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, конкретные даты визита пока не определены.
"Нет, конкретных дат пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
У президента России Владимира Путина
есть действующее приглашение посетить Турцию
, при возможности такой визит будет организован, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.