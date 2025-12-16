Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации

ПЕРМЬ, 16 дек - РИА Новости. Все туристы, найденные в районе горы Ослянка в Пермском крае, отказались от госпитализации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"Все туристы были осмотрены медицинскими работниками на месте. От госпитализации все они отказались", - рассказали в ведомстве.