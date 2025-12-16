https://ria.ru/20251216/turisty-2062299386.html
Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации
Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации - РИА Новости, 16.12.2025
Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации
Все туристы, найденные в районе горы Ослянка в Пермском крае, отказались от госпитализации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:16:00+03:00
2025-12-16T10:16:00+03:00
2025-12-16T10:16:00+03:00
происшествия
пермский край
кизел
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_3759585e97cac139c928fd0fa71ee80d.jpg
https://ria.ru/20251215/turisty-2062242393.html
пермский край
кизел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_102:0:1053:713_1920x0_80_0_0_bd6a12f75ae546462a8f4a887d600b58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, кизел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Кизел, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации
Все найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации