Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал, как удалить себя из черного списка Центробанка - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/tsentrobank-2062278420.html
Адвокат рассказал, как удалить себя из черного списка Центробанка
Адвокат рассказал, как удалить себя из черного списка Центробанка - РИА Новости, 16.12.2025
Адвокат рассказал, как удалить себя из черного списка Центробанка
Удалить себя из черного списка Банка России возможно, для этого нужно подготовить в свободной форме заявление, в котором обязательно указать свои паспортные... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T06:14:00+03:00
2025-12-16T06:14:00+03:00
экономика
дмитрий пашин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251208/kredit-2060473964.html
https://ria.ru/20251129/krazha-2058556999.html
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033474156.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий пашин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Дмитрий Пашин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Адвокат рассказал, как удалить себя из черного списка Центробанка

РИА Новости: для удаления себя из черного списка ЦБ нужно подать заявление

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Удалить себя из черного списка Банка России возможно, для этого нужно подготовить в свободной форме заявление, в котором обязательно указать свои паспортные данные, ИНН и реквизиты заблокированного банковского счета, сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Блокировки банковских карт и счетов россиян в последнее время не редкость. Причиной такого могут быть как технические сбои на стороне банка, так и внесение данных человека в черный список Банка России. Расскажу, что нужно делать в такой ситуации", - сообщил он.
Снятие наличных денег через банкоматы - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Юрист рассказал, в каком случае банк обязан аннулировать кредит
8 декабря, 03:07
Центральный банк формирует базу данных "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента", которая в обиходе называется черным списком ЦБ РФ. Эта база данных включает в себя реквизиты счетов, карт и данные о получателе похищенных денег. База формируется на основе поступающих от коммерческих банков сведений обо всех подозрительных случаях и попытках мошенничества, уточнил Пашин.
Адвокат напомнил, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу законодательные изменения, по которым банки обязаны проверять каждую операцию по снятию наличных средств в банкоматах. Банк перед такой операцией проводит анализ и сверяется с установленными ЦБ признаками выдачи денег без добровольного согласия клиента.
Обычно при блокировке банковской карты из-за включения ее в черный список банк обязан незамедлительно уведомить об этом клиента и указать причину произошедшего, добавил он.
При этом любой клиент банка может самостоятельно узнать, находится он в черном списке ЦБ или нет. Для этого через интернет-портал "Госуслуги" нужно направить заявление в Центральный банк. Услуга называется "Получение информации о наличии сведений о лице в базах данных". Ответ приходит в течение семи рабочих дней, отметил Пашин.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Адвокат рассказал, что делать, если с банковской карты украли деньги
29 ноября, 06:34
По словам адвоката, законодательство позволяет обжаловать клиенту любого банка попадание в указанный черный список. "Для этого человеку нужно подготовить в свободной форме заявление, в котором обязательно указать свои паспортные данные, ИНН и реквизиты заблокированного банковского счета. Заявление можно направить в свой банк. В таком случае в течение следующего рабочего дня банк перенаправит заявление в ЦБ РФ", - сообщил Пашин.
Адвокат отметил, что есть и другой вариант - напрямую обратиться в Банк России через интернет-приемную, выбрав в качестве темы обращения "Информационную безопасность" и соответствующий тип проблемы. В течение 15 рабочих дней ЦБ обязан рассмотреть заявление и принять решение об исключении реквизитов из базы данных, добавил он.
"Если же Центробанк решит отказать в удовлетворении такого обращения, то заявитель вправе обжаловать решение ЦБ в судебном порядке", - заключил Пашин.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам
5 августа, 14:31
 
ЭкономикаДмитрий ПашинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала