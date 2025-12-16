Рейтинг@Mail.ru
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
08:00 16.12.2025 (обновлено: 14:13 16.12.2025)
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
украина
россия
фридрих мерц
нато
евросоюз
мирный план сша по украине
аналитика
украина
россия
Петр Акопов
Петр Акопов
украина, россия, фридрих мерц, нато, евросоюз, мирный план сша по украине, аналитика
Украина, Россия, Фридрих Мерц, НАТО, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Аналитика

Петр Акопов
Петр Акопов
Иногда случайные оговорки переводчиков не просто придают сказанному противоположный смысл, но и обнажают суть событий. Так и произошло вчера в Берлине, где продолжалась череда переговоров американцев и европейцев с Зеленским. На его совместной с канцлером Мерцем пресс-конференции был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и ЕС обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. Войска по-английски — troops (произносится как "трупс"), а переводчица перевела их на украинский как "трупы". Зеленский заметил ошибку, но было поздно. Родился даже не мем, а гораздо большее.
Потому что до этого Фридрих Мерц сделал сенсационное заявление об итогах переговоров с американскими эмиссарами Уиткоффом и Кушнером: "Это действительно далекоидущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент Зеленский при этом сослался на пятую статью договора НАТО, то есть речь идет о схожих гарантиях для Украины".
Канцлер явно поторопился — на этот же день был запланирован телефонный звонок Трампа европейским лидерам и Зеленскому: как раз для обсуждения переговоров о мирном соглашении. Если бы американцы действительно пообещали ЕС и Украине то, о чем сказал Мерц, это означало бы только одно — Трамп отказывается от плана, который Уиткофф не так давно обсуждал с Путиным, то есть ставит крест на попытках договориться с Москвой об урегулировании конфликта. Потому что никакие "аналогичные натовским" гарантии украинской безопасности Россия не примет — они чреваты уже не прокси-войной с Западом, а прямым военным конфликтом между нами и натовцами на территории Незалежной.
Но Трамп явно не собирается отказываться от продавливания своего плана через европейцев — и никаких гарантий а-ля НАТО в нем нет. Так что Мерц выдает желаемое за действительное — и уже на этой неделе европейцы убедятся в этом. Текущая неделя вообще станет для них моментом истины: Politico пишет, что европейские чиновники считают ближайшие дни экзистенциальными, ведь если не удастся защитить Украину от "унизительного мирного договора" и найти деньги на финансирование Киева, Европа потерпит поражение. Проигрывать никто не хочет, но Европа сама подняла ставки, приравняв свое поражение в борьбе за Украину к удару по будущему Евросоюза в целом. И теперь не хочет с этим смиряться, не оставляя попыток сорвать соглашение.
Старается не только Мерц — британский премьер Стармер вчера рассказал об уже существующих у "коалиции желающих" планах развертывания военных сил на Украине после прекращения огня. Эта старая идея вообще никак не вписывается ни в какой вариант плана Трампа, потому что является для России абсолютной красной линией, одно лишь упоминание о которой обнуляет все шансы на достижение перемирия. А попытка ее реализации явочным порядком, уже после заключения соглашения, приведет к моментальному срыву перемирия.
Потому что войска НАТО, Евросоюза, "коалиции желающих" на Украине приемлемы для России только в одном виде. Тех самых трупов, о которых "проговорилась" переводчица. Не говоря уже о том, что настоящий мир для всей Украины наступит после политической смерти Североатлантического альянса и Евросоюза — и мы видим, как они сами упорно работают над этим.
УкраинаРоссияФридрих МерцНАТОЕвросоюзМирный план США по УкраинеАналитика
 
 
