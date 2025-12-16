Иногда случайные оговорки переводчиков не просто придают сказанному противоположный смысл, но и обнажают суть событий. Так и произошло вчера в Берлине, где продолжалась череда переговоров американцев и европейцев с Зеленским. На его совместной с канцлером Мерцем пресс-конференции был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и ЕС обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. Войска по-английски — troops (произносится как "трупс"), а переводчица перевела их на украинский как "трупы". Зеленский заметил ошибку, но было поздно. Родился даже не мем, а гораздо большее.

Потому что до этого Фридрих Мерц сделал сенсационное заявление об итогах переговоров с американскими эмиссарами Уиткоффом и Кушнером: "Это действительно далекоидущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент Зеленский при этом сослался на пятую статью договора НАТО , то есть речь идет о схожих гарантиях для Украины".

Канцлер явно поторопился — на этот же день был запланирован телефонный звонок Трампа европейским лидерам и Зеленскому: как раз для обсуждения переговоров о мирном соглашении. Если бы американцы действительно пообещали ЕС Украине то, о чем сказал Мерц, это означало бы только одно — Трамп отказывается от плана, который Уиткофф не так давно обсуждал с Путиным, то есть ставит крест на попытках договориться с Москвой об урегулировании конфликта. Потому что никакие "аналогичные натовским" гарантии украинской безопасности Россия не примет — они чреваты уже не прокси-войной с Западом, а прямым военным конфликтом между нами и натовцами на территории Незалежной.

Но Трамп явно не собирается отказываться от продавливания своего плана через европейцев — и никаких гарантий а-ля НАТО в нем нет. Так что Мерц выдает желаемое за действительное — и уже на этой неделе европейцы убедятся в этом. Текущая неделя вообще станет для них моментом истины: Politico пишет, что европейские чиновники считают ближайшие дни экзистенциальными, ведь если не удастся защитить Украину от "унизительного мирного договора" и найти деньги на финансирование Киева, Европа потерпит поражение. Проигрывать никто не хочет, но Европа сама подняла ставки, приравняв свое поражение в борьбе за Украину к удару по будущему Евросоюза в целом. И теперь не хочет с этим смиряться, не оставляя попыток сорвать соглашение.

Старается не только Мерц — британский премьер Стармер вчера рассказал об уже существующих у "коалиции желающих" планах развертывания военных сил на Украине после прекращения огня. Эта старая идея вообще никак не вписывается ни в какой вариант плана Трампа, потому что является для России абсолютной красной линией, одно лишь упоминание о которой обнуляет все шансы на достижение перемирия. А попытка ее реализации явочным порядком, уже после заключения соглашения, приведет к моментальному срыву перемирия.