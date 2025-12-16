https://ria.ru/20251216/trevoga-2062506164.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:47:00+03:00
В Киеве в 23.34 мск объявили воздушную тревогу