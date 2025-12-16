https://ria.ru/20251216/transport-2062486706.html
Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г
Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г - РИА Новости, 16.12.2025
Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г
Модернизацию общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T20:38:00+03:00
2025-12-16T20:38:00+03:00
2025-12-16T20:38:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
рыбинск
углич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769421851_0:208:2897:1838_1920x0_80_0_0_3c8cb171ffc8fa024758c39048af738e.jpg
ярославская область
рыбинск
углич
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769421851_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_6f87ca42f10d31c3fe5e7d34adf4938c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев, рыбинск, углич
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Рыбинск, Углич
Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г
Модернизацию общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 году
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Модернизацию общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Итоги масштабного и капиталоемкого обновления общественного транспорта и планы в этой сфере на следующий год обсудили во вторник ходе заседания правительства Ярославской области
. Губернатор Михаил Евраев
отметил, что работа выходит на завершающий этап.
«
"В 2025 году мы обновили 145 автобусов. Они уже работают в Рыбинске
, Ростове Великом, Угличе
, Переславле-Залесском
и Данилове
, где парк полностью заменен. Ранее обновили его в Ярославле
. Сейчас идет поставка еще 204 автобусов, и в первом квартале 2026 года мы завершим модернизацию в оставшихся 11 округах и на межмуниципальных маршрутах", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, за 11 месяцев этого года общественным транспортом воспользовались 132 миллиона пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году. Это говорит о росте доверия людей и уровня комфорта, подчеркнул Евраев.
Повысилась и надежность перевозок, добавил губернатор: выход транспорта на линию достиг 96%, что значительно больше прошлогоднего показателя. Срывы, которые еще недавно регулярно происходили на межмуниципальных маршрутах, сейчас носят единичный и экстренный характер.
В общественном транспорте внедрена система безналичной оплаты, которой пользуются 95% пассажиров, в том числе через приложения, применяя QR-коды, банковские и транспортные карты, проездные билеты. "Мы обратились в федеральный центр с инициативой включить местные транспортные сервисы в "белый список" Минцифры. Это позволит производить оплату даже при временных ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности", – рассказал Евраев.