Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Модернизацию общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Итоги масштабного и капиталоемкого обновления общественного транспорта и планы в этой сфере на следующий год обсудили во вторник ходе заседания правительства Ярославской области . Губернатор Михаил Евраев отметил, что работа выходит на завершающий этап.

« Переславле-Залесском и "В 2025 году мы обновили 145 автобусов. Они уже работают в Рыбинске , Ростове Великом, Угличе Данилове , где парк полностью заменен. Ранее обновили его в Ярославле . Сейчас идет поставка еще 204 автобусов, и в первом квартале 2026 года мы завершим модернизацию в оставшихся 11 округах и на межмуниципальных маршрутах", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, за 11 месяцев этого года общественным транспортом воспользовались 132 миллиона пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году. Это говорит о росте доверия людей и уровня комфорта, подчеркнул Евраев.

Повысилась и надежность перевозок, добавил губернатор: выход транспорта на линию достиг 96%, что значительно больше прошлогоднего показателя. Срывы, которые еще недавно регулярно происходили на межмуниципальных маршрутах, сейчас носят единичный и экстренный характер.