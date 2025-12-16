Рейтинг@Mail.ru
Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:38 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/transport-2062486706.html
Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г
Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г - РИА Новости, 16.12.2025
Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г
Модернизацию общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T20:38:00+03:00
2025-12-16T20:38:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
рыбинск
углич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769421851_0:208:2897:1838_1920x0_80_0_0_3c8cb171ffc8fa024758c39048af738e.jpg
ярославская область
рыбинск
углич
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769421851_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_6f87ca42f10d31c3fe5e7d34adf4938c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, рыбинск, углич
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Рыбинск, Углич
Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 г

Модернизацию общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВ Ярославле
В Ярославле - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
В Ярославле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Модернизацию общественного транспорта в Ярославской области завершат в 2026 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Итоги масштабного и капиталоемкого обновления общественного транспорта и планы в этой сфере на следующий год обсудили во вторник ходе заседания правительства Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев отметил, что работа выходит на завершающий этап.
«
"В 2025 году мы обновили 145 автобусов. Они уже работают в Рыбинске, Ростове Великом, Угличе, Переславле-Залесском и Данилове, где парк полностью заменен. Ранее обновили его в Ярославле. Сейчас идет поставка еще 204 автобусов, и в первом квартале 2026 года мы завершим модернизацию в оставшихся 11 округах и на межмуниципальных маршрутах", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, за 11 месяцев этого года общественным транспортом воспользовались 132 миллиона пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году. Это говорит о росте доверия людей и уровня комфорта, подчеркнул Евраев.
Повысилась и надежность перевозок, добавил губернатор: выход транспорта на линию достиг 96%, что значительно больше прошлогоднего показателя. Срывы, которые еще недавно регулярно происходили на межмуниципальных маршрутах, сейчас носят единичный и экстренный характер.
В общественном транспорте внедрена система безналичной оплаты, которой пользуются 95% пассажиров, в том числе через приложения, применяя QR-коды, банковские и транспортные карты, проездные билеты. "Мы обратились в федеральный центр с инициативой включить местные транспортные сервисы в "белый список" Минцифры. Это позволит производить оплату даже при временных ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности", – рассказал Евраев.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевРыбинскУглич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала