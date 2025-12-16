Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Vanity Fair в искажении фактов - РИА Новости, 16.12.2025
23:28 16.12.2025
Трамп обвинил Vanity Fair в искажении фактов
Трамп обвинил Vanity Fair в искажении фактов - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп обвинил Vanity Fair в искажении фактов
Журналист издания Vanity Fair, взявший интервью у главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которое она сама позднее раскритиковала, обвинив в игнорировании... РИА Новости, 16.12.2025
Трамп обвинил Vanity Fair в искажении фактов

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Журналист издания Vanity Fair, взявший интервью у главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которое она сама позднее раскритиковала, обвинив в игнорировании контекста, намеренно вводил в заблуждение, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, из того, что я слышал, факты были неверны, а журналист искажал факты, намеренно вводил в заблуждение", - сказал Трамп изданию New York Post, добавив, что не читает Vanity Fair и издание потеряло своих читателей.
Он также отметил, что Уайлс прекрасно выполняет свою работу, а автор интервью мог ввести ее в заблуждение, говоря о целях интервью.
Ранее издание Vanity Fair опубликовало обширное интервью с руководителем аппарата Белого дома о разных аспектах работы администрации с критикой ряда высокопоставленных фигур. Уайлс обвинила журнал в игнорировании контекста и в выборочном цитировании ее слов, а также в намеренной попытке выставить американского лидера и его команду в негативном свете.
