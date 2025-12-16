https://ria.ru/20251216/tramp-2062505251.html
Трамп обвинил Vanity Fair в искажении фактов
Трамп обвинил Vanity Fair в искажении фактов - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп обвинил Vanity Fair в искажении фактов
Журналист издания Vanity Fair, взявший интервью у главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которое она сама позднее раскритиковала, обвинив в игнорировании... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:28:00+03:00
2025-12-16T23:28:00+03:00
2025-12-16T23:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251216/ssha-2062497441.html
https://ria.ru/20251216/tramp-2062503557.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп обвинил Vanity Fair в искажении фактов
Трамп: журналист Vanity Fair намеренно искажал факты в интервью Уайлз
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Журналист издания Vanity Fair, взявший интервью у главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которое она сама позднее раскритиковала, обвинив в игнорировании контекста, намеренно вводил в заблуждение, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, из того, что я слышал, факты были неверны, а журналист искажал факты, намеренно вводил в заблуждение", - сказал Трамп
изданию New York Post, добавив, что не читает Vanity Fair и издание потеряло своих читателей.
Он также отметил, что Уайлс прекрасно выполняет свою работу, а автор интервью мог ввести ее в заблуждение, говоря о целях интервью.
Ранее издание Vanity Fair опубликовало обширное интервью с руководителем аппарата Белого дома о разных аспектах работы администрации с критикой ряда высокопоставленных фигур. Уайлс обвинила журнал в игнорировании контекста и в выборочном цитировании ее слов, а также в намеренной попытке выставить американского лидера и его команду в негативном свете.