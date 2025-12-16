https://ria.ru/20251216/tramp-2062504505.html
Рейтинг одобрения работы Трампа упал до 39 процентов, показал опрос
Рейтинг одобрения работы Трампа упал до 39 процентов, показал опрос - РИА Новости, 16.12.2025
Рейтинг одобрения работы Трампа упал до 39 процентов, показал опрос
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до 39%, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:19:00+03:00
2025-12-16T23:19:00+03:00
2025-12-16T23:19:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251215/opros-2062022986.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Рейтинг одобрения работы Трампа упал до 39 процентов, показал опрос
Опрос Reuters и Ipsos показал, что работу Трампа одобряют 39% американцев