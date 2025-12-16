Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
23:19 16.12.2025
Рейтинг одобрения работы Трампа упал до 39 процентов, показал опрос
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до 39%, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos. РИА Новости, 16.12.2025
Новости
Рейтинг одобрения работы Трампа упал до 39 процентов, показал опрос

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до 39%, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos.
В конце ноября опрос компании Gallup показал, что рейтинг Трампа обновил антирекорд его второго срока в Белом доме - американского лидера поддерживали всего 36% американцев. На минувшей неделе опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что рейтинг одобрения работы президента США увеличился до 41%.
Согласно новому опросу, работу Трампа одобряют 39% респондентов. Среди его однопартийцев, республиканцев, этот показатель составляет 85%.
Опрос проводился онлайн в течение трех дней до 14 декабря среди 1016 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет три процентных пункта.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа
15 декабря, 02:57
 
