https://ria.ru/20251216/tramp-2062503557.html
Глава аппарата Белого дома назвала Трампа человеком с характером алкоголика
Глава аппарата Белого дома назвала Трампа человеком с характером алкоголика - РИА Новости, 16.12.2025
Глава аппарата Белого дома назвала Трампа человеком с характером алкоголика
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз охарактеризовала президента США Дональда Трампа как человека с психологией алкоголика, уточнив, что американский лидер... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:06:00+03:00
2025-12-16T23:06:00+03:00
2025-12-16T23:06:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251216/ssha-2062497441.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Глава аппарата Белого дома назвала Трампа человеком с характером алкоголика
Уайлз: у Трампа характер алкоголика и он считает, что все ему по силам
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз охарактеризовала президента США Дональда Трампа как человека с психологией алкоголика, уточнив, что американский лидер ведет себя так, будто ему все по силам.
"(У Трампа
- ред.) характер алкоголика", - сказала Уайлз в интервью Vanity Fair, добавив что президент "действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не может сделать".
Издание Vanity Fair опубликовало обширное интервью с руководителем аппарата Белого дома о разных аспектах работы администрации с критикой ряда высокопоставленных фигур. Сама Уайлз уже обвинила журнал в игнорировании контекста и в выборочном цитировании ее слов.
Американский лидер неоднократно подчеркивал свой отказ от употребления алкоголя, называя это одним из своих "немногих хороших качеств".