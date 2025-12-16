https://ria.ru/20251216/tramp-2062498048.html
Белый дом сообщил, о чем Трамп будет говорить в обращении к нации
Белый дом сообщил, о чем Трамп будет говорить в обращении к нации - РИА Новости, 16.12.2025
Белый дом сообщил, о чем Трамп будет говорить в обращении к нации
Президент США Дональд Трамп расскажет американцам об исторических достижениях своей администрации в предстоящем выступлении, заявила пресс-секретарь Белого дома РИА Новости, 16.12.2025
Белый дом сообщил, о чем Трамп будет говорить в обращении к нации
