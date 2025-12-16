https://ria.ru/20251216/tramp-2062496676.html
Вэнс рассказал, как его и Рубио обул Трамп
Вэнс рассказал, как его и Рубио обул Трамп
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как американский лидер Дональд Трамп заказал ему и госсекретарю Марко Рубио новую обувь. РИА Новости, 16.12.2025
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как американский лидер Дональд Трамп заказал ему и госсекретарю Марко Рубио новую обувь.
"Неделю назад я вошел в Овальный кабинет, мы с Марко говорили с президентом. Он (Трамп
- ред.) остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал, у вас, ребят, ужасные ботинки. Он пошел за каталогом обуви, у него было рождественское настроение. Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко", - сказал Вэнс на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания
.
Как рассказал Вэнс, Трамп настаивал, что вице-президент и госсекретарь должны хорошо выглядеть.
"Потом мы продолжили говорить о международных проблемах. В частных беседах он такой же, как в личных", - подчеркнул вице-президент.