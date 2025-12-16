ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Райан Раут, признанный виновным по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, при экс-президенте Джо Байдене писал в госдепартамент США с просьбой помочь ему в вербовке иностранных наемников для участия в конфликте на стороне Украины, сообщает во вторник издание Daily Caller.
"Потенциальный убийца Трампа Райан Раут пытался - и, по всей видимости, безуспешно - заручиться поддержкой госдепартамента Байдена в своих усилиях по вербовке иностранных солдат для конфликта на Украине, как показывают электронные письма, полученные Daily Caller News Foundation", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что полученные документы вызывают вопросы о том, кто знал о деятельности Раута и были ли предприняты какие-либо попытки со стороны администрации Байдена его действия проконтролировать.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.