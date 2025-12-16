Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как покушавшийся на Трампа пытался помочь ВСУ
22:09 16.12.2025
СМИ рассказали, как покушавшийся на Трампа пытался помочь ВСУ
Райан Раут, признанный виновным по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, при экс-президенте Джо Байдене писал в госдепартамент США с...
в мире
украина
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
СМИ рассказали, как покушавшийся на Трампа пытался помочь ВСУ

Daily Caller: покушавшийся на Трампа Раут просил США помочь в вербовке наемников

© AP Photo / Efrem LukatskyПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Райан Раут, признанный виновным по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, при экс-президенте Джо Байдене писал в госдепартамент США с просьбой помочь ему в вербовке иностранных наемников для участия в конфликте на стороне Украины, сообщает во вторник издание Daily Caller.
"Потенциальный убийца Трампа Райан Раут пытался - и, по всей видимости, безуспешно - заручиться поддержкой госдепартамента Байдена в своих усилиях по вербовке иностранных солдат для конфликта на Украине, как показывают электронные письма, полученные Daily Caller News Foundation", - говорится в публикации.
Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW в руках военнослужащего Народной милиции ДНР в поселке Степное - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине гранатомет
8 апреля, 21:40
Издание отмечает, что полученные документы вызывают вопросы о том, кто знал о деятельности Раута и были ли предприняты какие-либо попытки со стороны администрации Байдена его действия проконтролировать.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый в покушении Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: осужденный по делу о покушении на Трампа попытался покончить с собой
23 сентября, 22:02
 
