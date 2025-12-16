СМИ рассказали, как покушавшийся на Трампа пытался помочь ВСУ

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Райан Раут, признанный виновным по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, при экс-президенте Джо Байдене писал в госдепартамент США с просьбой помочь ему в вербовке иностранных наемников для участия в конфликте на стороне Украины, сообщает во вторник издание Daily Caller.