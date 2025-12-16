https://ria.ru/20251216/tramp-2062492761.html
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему в четверг
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему в четверг - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему в четверг
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к нации в среду, в 21.00 по вашингтонскому времени (четверг, 5.00 мск). РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:31:00+03:00
2025-12-16T21:31:00+03:00
2025-12-16T21:42:00+03:00
дональд трамп
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_511:607:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d3d85c79a20d0519db715deab84f2a3.jpg
https://ria.ru/20251216/ssha-2062484449.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_703:521:2739:2048_1920x0_80_0_0_42433ac388f5d86afe416e0d03ab9eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
Дональд Трамп, США, В мире
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему в четверг
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему из Белого дома в четверг