Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему в четверг - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 16.12.2025 (обновлено: 21:42 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/tramp-2062492761.html
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему в четверг
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему в четверг - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему в четверг
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к нации в среду, в 21.00 по вашингтонскому времени (четверг, 5.00 мск). РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:31:00+03:00
2025-12-16T21:42:00+03:00
дональд трамп
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_511:607:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d3d85c79a20d0519db715deab84f2a3.jpg
https://ria.ru/20251216/ssha-2062484449.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_703:521:2739:2048_1920x0_80_0_0_42433ac388f5d86afe416e0d03ab9eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, в мире
Дональд Трамп, США, В мире
Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему в четверг

Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему из Белого дома в четверг

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к нации в среду, в 21.00 по вашингтонскому времени (четверг, 5.00 мск).
«
"Дорогие американцы, завтра вечером я выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома в 9 часов вечера по восточному времени. Я с нетерпением жду "встречи" с вами. Это был отличный год для нашей страны, и лучшее еще впереди", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Байдену прощали падения, которых не простят Трампу, предупредил Вэнс
Вчера, 20:26
 
Дональд ТрампСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала