FT: при Трампе Госдеп США по иерархии ниже, чем его ближний круг

FT: при Трампе Госдеп и Совбез США стоят на ступень ниже, чем его ближний круг

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото