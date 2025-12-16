Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
13:24 16.12.2025
FT: при Трампе Госдеп США по иерархии ниже, чем его ближний круг
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдепартамент и Совет национальной безопасности США в нынешней иерархии власти при президенте Дональде Трампе стоят на ступень ниже, чем его ближний круг, состоящий из родственников и бизнес-партнеров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на правозащитника и лоббиста.
Издание приводит мнение главы правозащитной организации Syrian Emergency Task Force Муаза Мустафы, занимающегося лоббированием интересов Сирии в правительстве США и действующего в качестве представителя нынешней сирийской власти. По его словам, при Трампе на вершине иерархии стоят "ведущие исполнители". В их число входят его партнеры по торговле недвижимостью, такие как спецпосланник Стив Уиткофф и посол в Турции Томас Баррак, а также сын президента Дональд Трамп-младший, дочь Иванка и ее супруг Джаред Кушнер. Мустафа считает, что на ступени ниже в иерархии находятся госсекретарь и советник по нацбезопасности Марко Рубио наряду с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
"Совет нацбезопасности не имеет значения. Госдепартамент не имеет значения... Значение имеют только "ведущие исполнители", - приводит издание слова Мустафы.
По словам неназванного бывшего военного чиновника, теперь внешняя политика Вашингтона строится не на проверенных временем институтах и механизмах, а, скорее, отдельных личностях. Как пишет газета, эти люди представляют своего рода неофициальный канал связи с администрацией США.
Сократив ресурсы госдепа и переложив задачу по реализации внешней политики Вашингтона с плеч дипломатов на бизнес-магнатов, Трамп кардинальным образом изменил способ ведения внешней политики, отмечает Financial Times.
В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии газете заявила, что при экс-президенте Джо Байдене нужно было пройти много промежуточных этапов с чиновниками разных рангов, чтобы добиться двусторонней встречи. Она подчеркивает, что при Трампе посредников стало меньше. Келли также отметила, что у президента США и многих членов его команды "нестандартное происхождение", некоторые пришли из сферы бизнеса, но Трамп им доверяет.
В начале декабря газета New York Times сообщала, что профессиональные дипломаты США сообщают о резком падении морального духа и утрате влияния на внешнюю политику страны: согласно новому опросу, 98% сотрудников зарубежных миссий считают, что ситуация ухудшилась после прихода администрации Дональда Трампа. Ассоциация сотрудников дипломатической службы США (AFSA), подготовившая доклад, предупредила, что "дипломатический потенциал Америки разрушается изнутри" на фоне увольнений опытных сотрудников и добровольного ухода кадров.
Заголовок открываемого материала