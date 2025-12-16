https://ria.ru/20251216/tramp-2062276449.html
Трамп проведет прием в честь Хануки
Трамп проведет прием в честь Хануки - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп проведет прием в честь Хануки
Президент США Дональд Трамп во вторник вручит грамоты послам и проведет прием в честь еврейского праздника Ханука, следует из расписания Белого дома в... РИА Новости, 16.12.2025
Трамп проведет прием в честь Хануки
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник вручит грамоты послам и проведет прием в честь еврейского праздника Ханука, следует из расписания Белого дома в распоряжении РИА Новости.
В 14.00 по восточному американскому времени (22.00 мск) президент в Овальном кабинете проведет церемонию вручения грамот послам иностранных государств.
А в 20.15 (4.15 мск среды) в Восточном зале американский лидер примет участие в приеме в честь Хануки.